Doğal afet sigortalarına talep artıyor
İlk üç aylık sonuçların açıklandığı sigorta sektöründe, prim üretimi yüzde 140,9 arttı. En yüksek prim kasko ve trafikte gerçekleşirken deprem ve doğal afet sigortası prim üretimindeki artış da dikkat çekti.
Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre 2023 yılının ilk üç ayında toplam prim üretimi geçen yıla göre yüzde 140,9 artarak 103 milyar 790 milyon lira oldu. 2022 yılının aynı döneminde 43 milyar liralık prim üretilmişti.
Hayat dışı toplam 91 milyar 939 milyon lira, hayattaki prim üretimi ise 11 milyar 851 milyon oldu. Bu branşlardaki artış oranı sırasıyla yüzde 146,5 ve yüzde 104,5 oldu. Hayat dışında reel değişim yüzde 63,8, hayat branşındaki reel değişim ise yüzde 36 olarak gerçekleşti. Sektörde en yüksek prim üretimi zorunlu trafik sigortalarında meydana geldi. Bu branşta 2022 yılının üç aylık döneminde 8.3 milyar lira olan prim üretimi yüzde 166 artışla 22 milyar liraya yükseldi. Hastalık, sağlık sigortalarında prim üretimi 18,5 milyar, kaskoda ise 16,5 milyar lira olarak gerçekleşti.
Doğal afet sigortaları artıyor
Üç aylık dönemde yangın ve doğal afetler kalemindeki artış dikkat çekti. Şubat ayında yaşanan depremin ardından talebi giderek artmaya başlayan yangın ve doğal afet sigortaları branşında prim üretimi 2022 yılının üç ayında 5,4 milyar lirayken bu yılın üç ayında 13 milyar liraya çıktı. Artış oranı yüzde 144 oldu. Bu branşta prim üretiminin yapılan kampanya ve tanıtımların da etkisiyle artması bekleniyor. Sektörde prim artışının sevindirici bir gelişme olduğunu kaydeden Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan yaptığı açıklamada Türkiye’nin kişi başı prim üretiminde 68, sigorta penetrasyonunda ise 73’üncü sırada yer aldığını, rakamsal veriler; prim hacmi, sigorta yoğunluğu gibi kriterler açısından sigorta sektörü olarak kat edilmesi gereken daha çok yol olduğunu söyledi. Rakamsal verilerin, sektör için bir gelişim alanı olarak değerlendirilebileceğini kaydeden Tuğtan, bu noktada sektöre çok iş düştüğünü, sigorta bilincinin artırılmasıyla büyük farklar yaratmanın mümkün olduğunu kaydetti.