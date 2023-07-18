En iyi konut sigortası nasıl seçilir?

Konut fiyatlarındaki artışın etkisiyle, konutların değeri de riske atılamayacak boyuta taşındı. Yaz sezonuna girerken tatil ya da ziyaret amaçlı kışlık ikametgahlarını uzun süre terk edenlerin endişelerini gidermek için imdada Konut Sigortaları yetişiyor. Dijital sigortacılık platformu Sigortam.net, yaz tatilinde evlerinin güvenli, kafalarının rahat olmalarını isteyenler için Konut Sigortası hakkında bilinmesi gerekenleri derledi.

Konut Sigortası kapsamı, evi ve içindeki eşyaları, su baskını ve deprem gibi doğal afetlerin yanı sıra hırsızlığa, yangına, su ve elektrik tesisatlarındaki arızalara ve rutubete kadar pek çok riske karşı koruyabiliyor. Oluşan hasar ya da tamir masraflarını kısmen veya tamamen karşılıyor. Konut sigortası poliçelerinde eşyaları da teminat altına alınabiliyor. Sadece eşyaları koruma altına almak isteyenler, bina teminatı olmayan, sadece eşya Teminatlı Konut Sigortası’nı da (Eşya Sigortası) tercih edebiliyor.

Ev sahibi veya kiracı olmanız fark etmek sizin konut sigortası yaptırabiliyor. Ancak bina teminatı yalnızca ev sahipleri için geçerli. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sigortam.net CEO’su Bora Uludüz, şunları söyledi: “Bir yandan konut fiyatlarındaki yükseliş ve bir yandan da deprem riski, tüketicide DASK’a ek olarak Konut Sigortası satın alma ihtiyacını artırıyor.

Elbette primlerin ekonomik boyutu nedeniyle doğru poliçeyi seçebilmek adına herkes artık daha hassas davranıyor. Öte yandan, özellikle teknolojik cihazlara yönelik ek teminatların yükselişte olduğunu görüyoruz. Bunun yanında, tek bir sigorta şirketinden konut sigortası teklifi almak yerine farklı sigorta şirketlerinden alternatif teklifler alarak en uygun poliçeye ulaşmak mümkün.”

Dikkat edilmesi gereken önemli noktalar

Poliçe kapsamını araştırın Öncelik fiyat değil, poliçenin kapsamı olsun Eşyaları da güvence altına alın Poliçede gösterilen miktar konutunuzun değerini yansıtsın Teknolojik cihaz teminatı da alın Kira kaybı ve taşınma yardımı şartlarını inceleyin Teminat dışındaki halleri öğrenin Hasar ödeme seçeneklerini öğrenin Muafiyet oranlarını, bekleme süresini kıyaslayın.