Engelsiz sigortacılık için düğmeye basıldı

SEDDK bu kapsamda sigorta şirketlerinden kabartmalı ‘Braille’ alfabesi kullanımı ve işaret dili tercümanlığı istedi. Bu konuda kuruma iletilen şikayetlere dikkat çeken SEDDK, engelli bireylerin sigorta ve özel emeklilik şirketleriyle iletişimlerinde bazı sorunların yaşandığını ve kimi şirketlerin hizmetlerinde, engellilerin hayatını zorlaştıracak koşullar öne sürdüğünü kaydetti.

Engelli bireylerin sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında karşılaştıkları sorunların en aza indirilmesini istediklerini belirten kurum, özel emeklilik hizmetlerinin engelli bireylerin erişimine uygun hale getirilmesini ve şirketlerin iletişim kanallarının engellilere uygun olarak geliştirmesini istedi. Bu kapsamda sigorta ve emeklilik şirketlerinden poliçelerin görme engellilerin okuyacağı şekilde kabartmalı Braille alfabesiyle sunulması veya sesli hale getirilmesi; işitme engelliler için ise görüntülü çağrı merkezi hizmeti sunulması talep edildi.

İşaret dili uygulamaları yaygınlaşmalı

SEDDK ilgili yazısında, görüntülü arama ile yapılan görüşmelerde işaret dili tercümanlığı hizmeti sunan uygulamaların kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini bildirerek engelli dostu hizmetlerin 7/24 esasıyla sağlanmasını istedi. Kurum engellilere hizmet için şirketlerin kendi personelinin yanı sıra dışarıdan hizmet alımı da yapabileceğini de kaydetti.