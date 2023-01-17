Erol Esentürk: Risk gerçekleşmeden tespit edilmeli

Sigorta şirketleri ve aracı kurumların da kendilerini geliştirerek mevcut ve potansiyel müşterileri doğru şekilde bilgilendirmesi ve riskleri doğru ve eksiksiz aktarması gerektiğini kaydeden Esentürk, "Yeni dünya düzeninin ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak adına bizler bir sigorta şirketi olmanın ötesine geçerek güvenilir bir “Risk Yönetimi Danışmanı” olarak müşterilerimize hizmet veriyor olmalıyız" dedi.

Erol Esentürk, ayrıca kurumsal müşterilerinin tesisleri için teklif çalışması öncesi şirket bünyesinde bulunan deneyimli risk mühendisi ile yerlerinde ziyaret ederek sigorta risk analizi yapıldığını söyledi ve şöyle devam etti: "Bu sayede sigortalının riskini doğru algılamasının sağlanması, olası riskleri, risk gerçekleşmeden tespit edip bertaraf etme konularında danışmanlık verilmesi de bizlere düşen görevlerdendir."