Finansal sigortalar pazarı geliştirecek

11 Temmuz 2018

Serhat ALİGİL

Sigorta pazarı, özellikle prim üretiminde zorunlu trafik sigortası ve kaskoya yoğunlaşmış durumda. Bunu değiştirmek için yeni fikirler üretiliyor ve uygulamaya konuyor.

Bu açıdan içinde temel olarak ‘alacak’ ve ‘kefalet’in yer aldığı finansal sigortalar önemli bir branş. Bu konuyu ve sektörün diğer güncel konularını Koru Sigorta Genel Müdürü Soner Şahin ile konuştuk. “Sigortalılık oranımız yüzde 30’larda. Bu büyük bir potansiyeli ifade ediyor ama sektörle ilgili her konuşmada, konu bir şekilde trafik sigortasına gidiyor. Bundan çıkmamız, başka şeyleri konuşmamız lazım” diyen Şahin şöyle devam etti: “Oto dışı alanlara yönelmeliyiz. Ayrıca pazarın gelişimi açısından klasik sigortacılık ürünleri de yetersiz kalıyor. Bu nedenle finansal sigortalar konusunda kendimizi geliştirmeliyiz. Çünkü bu büyük ihtiyaç.” Finansal sigortalarla ilgili çalışmaları hakkında bilgi veren ve kefalet kapsamında piyasa sundukları ‘Fatura Güvence Sigortası’yla (FGS) başarılı sonuçlar aldıklarını anlatan Şahin, KOBİ’lere yönelik alacak sigortası ürünlerini ise 2019’da piyasaya sunacaklarını açıkladı. Bugün Türkiye’de ekonominin temeli oluşturan 650 bin KOBİ olduğunu da hatırlatan Şahin finansal sigortalarla ilgili düşüncelerini şöyle özetledi:

-Alacak ve kefalet sigortaları, piyasanın ihtiyacına cevap verecek şekilde ve sürdürülebilir olmalı. Bu nedenle bireylerin ve şirketlerin ‘skorlama’sı çok önemli bir konu.

Risk algısını geliştirmeliyiz

-Doğru skorlama, hasarların doğru ödenmesine ve herkesin kazanmasına yol açacak.

-Örneğin FGS kapsamında yaptığımız skorlamada, başarılı olan kişilerin oranı yüzde 32. Bu iyi bir oran. Yeni ve seçici çalışmalarla bunu yüzde 50’ye çıkarmak istiyoruz.

-Ayrıca alacak ve kefalet sigortasının birlikte kurgulandığı sigorta ürünleri de olmalı.

-Reasürler de finansal sigortalarla ilgili yaptıklarımıza ilgi gösteriyor.

-Bu tür çalışmalar, teminat ihtiyacı büyük olan KOBİ’lere çok daha uygun maliyetlerle önemli fırsat ve alternatif sunacak. Ülke ekonomisini de olumlu etkileyecek.

Sigorta pazarının gelişmesi için ayrıca sağlık, yangın, ferdi kaza, konut, katılım gibi branşlara dikkat çeken Şahin, toplumda risk ve sigorta algısının geliştirilmesinin de büyük önem taşıdığını ifade etti. Şahin şu öneriyi yaptı: “Toplumun riskin ne olduğunu ve buna karşı ne yapması gerektiğini bilmesi büyük önem taşıyor. Bu bir eğitim konusu olmalı ve okula girmeli. Dünya vatandaşı olmak için bu tür eğitimleri almalıyız. Bu iş devlet politikası olmalı.”

‘Tavan’ 2020’de kalkabilir

Türkiye’nin bitmeyen tartışma konusu zorunlu trafik sigortasıyla ilgili görüşlerini belirten ve “Bu iş böyle gitmez” vurgusu yapan Şahin, “Mevcut tarife modeli iyi sürücü kötü sürücü ayrımına izin vermiyor. Farklılıklar olsa da sonuçtan bir tavan prim var. Bu kötü sürücülerin ayrımı için yetersiz. Hasarsız sürücülerin daha çok prim ödemesine yol açabiliyor. Ayrıca bu branştan kâr etmeyelim ama operasyonel maliyet karşılansın” dedi. Şahin’e göre piyasa dinamikleri nedeniyle trafikte yeniden serbest piyasaya geçilecek ama bu 2020’yi bulacak. Acentelerin sigorta şirketlerine yönelik eleştirileri hakkında da yorum yapan Şahin, diyalogun önemine işaret ederek “Beraber iş yaptığımızı unutmamalıyız” dedi.

850 milyon liralık üretim 2021 sonu



Koru Sigorta geçen yıl yüzde 93 artışla 202 milyon lira prim üretti. Bu yıl ise ilk 6 ayda yüzde 50 artışla 180 milyon lirayı aştıklarını belirten Genel Müdür Soner Şahin, yılı 330 milyon lirayla kapatacaklarını söyledi. 5 yıllık iş planları çerçevesinde 2021 sonu için 850 milyon liralık prim üretim hedefleri olduğunu açıklayan Şahin, “Kârlılığa da büyük önem veriyoruz. Son iki yılda bunu sağladık” dedi. “Bu sektörde orta ve uzun vadeli iş planı ve stratejiniz yoksa ölürsünüz” diyen Şahin, bu planın temel özelliklerini de şöyle özetledi: “En hızlı hasar ödeyen, tam müşteri memnuniyeti sunan, acentelerle kolay ulaşım kanalları olan, sürdürülebilir kârlılık hedefleyen ve farklılıklarıyla öne çıkan bir şirket olmak.” Şahin ayrıca, geliştirdikleri yazılımı yıl sonunda kullanmaya başlayacaklarını, bunun büyük avantaj sağlayacağını kaydetti.