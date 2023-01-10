GES sigortası performans kaybını da içeriyor

Sompo Sigorta Kurumsal Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Uğur Özer, GES Sigorta ürününün bu alana yatırım yapan işletmelere destek olmak üzere hayata geçtiğini ve yeni ürünlerinin gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirtti.

GES Sigortası ile zemine kurulu yer tipi elektrik üretimi yapan güneş enerji santrallerinde; yangın, doğal afetler, terör, kötü niyetli hareketler, elektronik cihaz, makine kırılması ve buna bağlı kâr kayıpları, işveren ve üçüncü şahıs mali mesuliyet gibi teminatlarla güvence sağlanıyor. GES Sigortası aynı zamanda maddi hasara bağlı olmayan performans kaybını da teminat altına alıyor. Güneş enerji santralleri için ortalama poliçe bedeli 15 ila 40 bin TL aralığında değişiyor.