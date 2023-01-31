HDI Fibaemeklilik yıla iddialı başladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre HDI Fibaemeklilik, 175’i aşkın ülkede faaliyet gösteren Talanx Grubu’na bağlı HDI Sigorta’nın uluslararası deneyimi ve Fibabanka’nın yeni nesil dijital bankacılık altyapısının yaratacağı sinerjiyle sürdürülebilir bir büyüme ivmesi yakalamayı hedefliyor.

Hizmet alanlarında ürün portföyünü ve hizmet kapasitesini artırmayı amaçladığı belirtilen HDI Fibaemeklilik’in, yeni proje ve yatırımlarla sektördeki iddiasını artırarak sürdüreceği kaydediliyor.

HDI Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, HDI Fibaemeklilik olarak daha güçlü olduklarını vurgulayarak, “Gelişmiş teknoloji altyapımız ve köklü uluslararası deneyimle yolumuza kararlı şekilde devam ediyoruz.

Fibaemeklilik çatısı altında 10 yılda sektörde iz bırakan işlere imza attık. Yeni ortaklığın sağladığı ivmeyle, müşteri merkezli hizmet anlayışımızı ileriye taşırken, sektörde bizi farklı kılan ve her geçen yıl iddiamızı artıran proje ve yatırımlarımızı da kararlılıkla sürdüreceğiz.

HDI Fibaemeklilik olarak arkamızdaki iki köklü şirketin desteğiyle hedeflerimize daha kararlı ilerlerken iş ortaklarımızın güveninden ve müşterilerimizin memnuniyetinden güç almaya devam edeceğiz. Müşterilerimiz bu ortaklıkla, yeni nesil dijital bankacılık altyapısının avantajlarından da en iyi şekilde faydalanabilecek” dedi.