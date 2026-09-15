Hedef 17 milyon emekliye ulaşmak

Sevilay ÇOBAN

sevilay.coban@dunya.com

Türkiye Sigorta’nın geçtiği­miz ay SGK iş birliği ile emek­lilere özel bir başlattığı kam­panya hakkında bilgiler veren Tür­kiye Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu, kam­panyanın özellikle sağlık ve konut si­gortalarında ilgi gördüğünü belirtti. Buldu, “Bir aylık dönemde güzel bir hareketlilik oluştu. Bunun prim üre­timine de olumlu yansıyacağına ina­nıyoruz. Kampanya mevcut müşteri­lerin transferinden çok yeni sigortalı kazanımında etkili oldu. Geçişten zi­yade yeni sigortalılıkta ciddi bir temas noktası oluşturduk. Amacımız herke­sin ulaşabileceği fiyatlarla sağlık si­gortasına erişebilmesi” dedi. Türkiye Sigorta Oto, Tarım Sigortaları ve Ak­tüerya Genel Müdür Yardımcısı Meli­ke Nur Çınar ise nihai hedeflerinin di­jital emekli kartı sahibi olan 5 milyon emekli olduğunu belirterek, “Türki­ye’de SGK kapsamındaki emekli sayı­sının yaklaşık 17 milyon. Uzun vadede kampanyanın erişim alanını genişlet­meyi istiyoruz” diye konuştu.

İndirim %40’a çıkıyor

Kampanyada ürün ve hastane ağı tercihine göre farklı fiyat seçenekle­ri sunduklarını belirten Buldu, sağlık ürünlerinde indirim oranının yüzde 30’a kadar ulaştığını söyledi. Mevcut Türkiye Sigorta müşterilerinin aile in­dirimiyle birlikte toplam avantajının yüzde 40’a kadar çıkabildiğini ifade eden Buldu, şöyle devam etti: “Hastane networkünü ve teminat yapısını müş­terinin bütçesine göre segment edi­yoruz. Yatarak tedaviden daha geniş hastane ağına kadar farklı seçenekler oluşturulabiliyor. Kampanyanın ilgi görmesindeki temel neden erişilebilir fiyat yapısı. Yakınların da kampanya­dan yararlanabilmesi ve aile indirimi önemli bir avantaj sağlıyor.”

Emekli otomobilde de ayrıcalıklı

Melike Nur Çınar, SGK emekli­lerine kasko sigortasında yüzde 10, trafik sigortası içinse yüzde 5 indi­rim sunduklarını söyledi. Çınar, “Enflasyonla mücadele kapsamında 2025 yılının Eylül ayında kasko si­gortalarında peşin fiyatına 12 taksit, trafik sigortalarında ise peşin fiyatı­na 10 taksit uygulamasını canlıya al­mıştık. Vatandaşlarımıza destek ola­bilmek, müşterilerimizin yanlarında olabilmek adına 2025 yılında başla­yıp sene sonunda tamamlanması planlanan kampanyayı 2026 yılso­nuna kadar uzattık. Sene başından beri her müşteri kitlesinin ihtiyaç­larına çözüm olabilmek için 3 adet yeni kasko ürünü satışa çıkarttık ve toplamda 16 adet ürüne ulaştık. Sene sonuna kadar 1-2 ürün daha ekleme­yi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mevcut hastalıklar poliçeye eklenirse ilgi artar

Tuba Buldu, sağlık sigorta poli­çelerine ilginin artmasını etkileye­cek faktörlere ilişkin şunları söyledi; “Buradaki geliştirilmesi gereken en önemli husus tabii ki mevcut hasta­lıkların sağlık sigortalarında poliçe öncesi kapsam dışı kalması nedeniyle ilginin negatife döndüğünü düşünü­yorum. İlerleyen modelde havuz ne kadar dolarsa bence mevcut hastalık­larında bir modelle sigortanın içerisi­ne finanse edilecek bir metodu biz de bulacağız. Şu an onun yöntemini ve çaresini bilmiyoruz ama ilgiyi asıl da­ha çok artıracak nokta bu olacaktır.”

Ömür Boyu Yenileme Garantisi’nde yeni dönem

Buldu, 1 Ocak 2026’da yürürlüğe giren yeni Ömür Boyu Yenileme Ga­rantisi düzenlemesinin sağlık sigor­talarında daha standart, şeffaf ve ön­görülebilir bir yapıyı desteklediğini söyledi. Belirli koşullarda kazanılmış ÖBYG hakkının sigorta şirketi deği­şikliğinde korunabilmesi ve geçiş sü­reçlerinin dijitalleşmesi, sigortalıla­ra daha fazla hareket alanı sağlıyor. Türkiye Sigorta’nın bu alandaki he­definin yalnızca müşteri sayısını bü­yütmek değil, uzun vadeli ve sürdü­rülebilir bir sağlık güvencesi oluştur­mak olduğu dile getirdi.

Yapay zekâyla hasar süreçleri %30 kısaldı

Yapay Zeka ve Sporda Kalıcı Bağlar Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç, 14 milyon etkileşime ulaşan ve 1 milyonun üzerinde entegre işlem tamamlayan dijital asistanları ‘Bilge’ ile etkileşimlerin yüzde 50’sinin mesai saatleri dışında gerçekleştiğini belirtti. Kılıç, yapay zekâ çözümleri sayesinde hasar süreçlerini yüzde 30 kısalttıklarına dikkat çekti.

Yaşam süresi uzuyor sigortacılık değişiyor

Yaşam süresinin uzamasıyla sağlık hizmetleri ve uzun süreli bakım ihtiyacının arttığını belirten Buldu, sağlık, emeklilik ve bakım çözümlerinin bireyin yaşam döngüsü boyunca birbirini tamamlamasının önümüzdeki dönemde daha fazla önem kazanacağını ifade etti. Bu dönüşümün, sigorta şirketlerinin hastalık sonrası tazminat ödeyen yapılardan koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini de destekleyen sağlık partnerlerine dönüşmesini beraberinde getirdiğini kaydetti.

SGK emeklileri ve gençler için ayrı sağlık çözümleri

Türkiye Sigorta’nın SGK emeklilerine yönelik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kampanyası 31 Aralık 2026’ya kadar devam ediyor. Dijital emekli kartı bulunan SGK emeklilerine 70 yaşına kadar sigortalanma imkânı sağlanırken %15 SGK emekli indirimi ve %15 ‘hoş geldin’ indirimi sunuluyor. Birinci derece yakınlar için %10 aile indirimi, peşin ödemede %10 ek indirim ve 12 aya kadar vade farksız taksit seçeneği de kampanya kapsamında yer alıyor. Gençleri sağlık sigortasıyla daha erken yaşlarda buluşturmayı hedefleyen şirket, 18-26 yaş grubuna yönelik Genç Tamamlayıcı Sağlık ürününü yıllık 4 bin 600 TL’den başlayan fiyatlarla ve 12 aya kadar vade farksız taksit seçeneğiyle sunuyor. Yeni Bireysel Emeklilik veya Otomatik Katılım Sözleşmesi oluşturan ya da mevcut sözleşmesi bulunan gençlere ise daha geniş teminatlar içeren Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yıllık sabit 9 bin 900 TL fiyatla sunuluyor.

Medikal enflasyon yüzde 42’ye ulaştı

Sağlık sigortalarının maliyet tarafına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tuba Buldu, 2026’nın sektör açısından zor bir yıl olduğunu söyledi. Ocak ayında Türk Tabipleri Birliği tarifelerindeki artışların yanı sıra hekim hak edişlerindeki ek artışlar ve haziran ayında ortaya çıkan yeni maliyetlerin sağlık enflasyonunu yukarı taşıdığını kaydeden Buldu, “Görünen artış yüzde 39 civarında olsa da tüm ek maliyetleri dahil ettiğimizde bize yansıyan medikal enflasyon yüzde 42 seviyesinde oldu” dedi.