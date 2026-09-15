Hedef 17 milyon emekliye ulaşmak
Türkiye Sigorta, SGK iş birliğiyle emeklilere sağlık, konut ve kasko indirimleri sunulan kampanyaya ilginin giderek arttığını açıkladı. Türkiye Sigorta Oto, Tarım Sigortaları ve Aktüerya Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar, uzun vadede 17 milyon emekliye ulaşmak istediklerini kaydetti.
Sevilay ÇOBAN
sevilay.coban@dunya.com
Türkiye Sigorta’nın geçtiğimiz ay SGK iş birliği ile emeklilere özel bir başlattığı kampanya hakkında bilgiler veren Türkiye Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu, kampanyanın özellikle sağlık ve konut sigortalarında ilgi gördüğünü belirtti. Buldu, “Bir aylık dönemde güzel bir hareketlilik oluştu. Bunun prim üretimine de olumlu yansıyacağına inanıyoruz. Kampanya mevcut müşterilerin transferinden çok yeni sigortalı kazanımında etkili oldu. Geçişten ziyade yeni sigortalılıkta ciddi bir temas noktası oluşturduk. Amacımız herkesin ulaşabileceği fiyatlarla sağlık sigortasına erişebilmesi” dedi. Türkiye Sigorta Oto, Tarım Sigortaları ve Aktüerya Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar ise nihai hedeflerinin dijital emekli kartı sahibi olan 5 milyon emekli olduğunu belirterek, “Türkiye’de SGK kapsamındaki emekli sayısının yaklaşık 17 milyon. Uzun vadede kampanyanın erişim alanını genişletmeyi istiyoruz” diye konuştu.
İndirim %40’a çıkıyor
Kampanyada ürün ve hastane ağı tercihine göre farklı fiyat seçenekleri sunduklarını belirten Buldu, sağlık ürünlerinde indirim oranının yüzde 30’a kadar ulaştığını söyledi. Mevcut Türkiye Sigorta müşterilerinin aile indirimiyle birlikte toplam avantajının yüzde 40’a kadar çıkabildiğini ifade eden Buldu, şöyle devam etti: “Hastane networkünü ve teminat yapısını müşterinin bütçesine göre segment ediyoruz. Yatarak tedaviden daha geniş hastane ağına kadar farklı seçenekler oluşturulabiliyor. Kampanyanın ilgi görmesindeki temel neden erişilebilir fiyat yapısı. Yakınların da kampanyadan yararlanabilmesi ve aile indirimi önemli bir avantaj sağlıyor.”
Emekli otomobilde de ayrıcalıklı
Melike Nur Çınar, SGK emeklilerine kasko sigortasında yüzde 10, trafik sigortası içinse yüzde 5 indirim sunduklarını söyledi. Çınar, “Enflasyonla mücadele kapsamında 2025 yılının Eylül ayında kasko sigortalarında peşin fiyatına 12 taksit, trafik sigortalarında ise peşin fiyatına 10 taksit uygulamasını canlıya almıştık. Vatandaşlarımıza destek olabilmek, müşterilerimizin yanlarında olabilmek adına 2025 yılında başlayıp sene sonunda tamamlanması planlanan kampanyayı 2026 yılsonuna kadar uzattık. Sene başından beri her müşteri kitlesinin ihtiyaçlarına çözüm olabilmek için 3 adet yeni kasko ürünü satışa çıkarttık ve toplamda 16 adet ürüne ulaştık. Sene sonuna kadar 1-2 ürün daha eklemeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Mevcut hastalıklar poliçeye eklenirse ilgi artar
Tuba Buldu, sağlık sigorta poliçelerine ilginin artmasını etkileyecek faktörlere ilişkin şunları söyledi; “Buradaki geliştirilmesi gereken en önemli husus tabii ki mevcut hastalıkların sağlık sigortalarında poliçe öncesi kapsam dışı kalması nedeniyle ilginin negatife döndüğünü düşünüyorum. İlerleyen modelde havuz ne kadar dolarsa bence mevcut hastalıklarında bir modelle sigortanın içerisine finanse edilecek bir metodu biz de bulacağız. Şu an onun yöntemini ve çaresini bilmiyoruz ama ilgiyi asıl daha çok artıracak nokta bu olacaktır.”
Ömür Boyu Yenileme Garantisi’nde yeni dönem
Buldu, 1 Ocak 2026’da yürürlüğe giren yeni Ömür Boyu Yenileme Garantisi düzenlemesinin sağlık sigortalarında daha standart, şeffaf ve öngörülebilir bir yapıyı desteklediğini söyledi. Belirli koşullarda kazanılmış ÖBYG hakkının sigorta şirketi değişikliğinde korunabilmesi ve geçiş süreçlerinin dijitalleşmesi, sigortalılara daha fazla hareket alanı sağlıyor. Türkiye Sigorta’nın bu alandaki hedefinin yalnızca müşteri sayısını büyütmek değil, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir sağlık güvencesi oluşturmak olduğu dile getirdi.
Yapay zekâyla hasar süreçleri %30 kısaldı
Yapay Zeka ve Sporda Kalıcı Bağlar Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç, 14 milyon etkileşime ulaşan ve 1 milyonun üzerinde entegre işlem tamamlayan dijital asistanları ‘Bilge’ ile etkileşimlerin yüzde 50’sinin mesai saatleri dışında gerçekleştiğini belirtti. Kılıç, yapay zekâ çözümleri sayesinde hasar süreçlerini yüzde 30 kısalttıklarına dikkat çekti.
Yaşam süresi uzuyor sigortacılık değişiyor
Yaşam süresinin uzamasıyla sağlık hizmetleri ve uzun süreli bakım ihtiyacının arttığını belirten Buldu, sağlık, emeklilik ve bakım çözümlerinin bireyin yaşam döngüsü boyunca birbirini tamamlamasının önümüzdeki dönemde daha fazla önem kazanacağını ifade etti. Bu dönüşümün, sigorta şirketlerinin hastalık sonrası tazminat ödeyen yapılardan koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini de destekleyen sağlık partnerlerine dönüşmesini beraberinde getirdiğini kaydetti.
SGK emeklileri ve gençler için ayrı sağlık çözümleri
Türkiye Sigorta’nın SGK emeklilerine yönelik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kampanyası 31 Aralık 2026’ya kadar devam ediyor. Dijital emekli kartı bulunan SGK emeklilerine 70 yaşına kadar sigortalanma imkânı sağlanırken %15 SGK emekli indirimi ve %15 ‘hoş geldin’ indirimi sunuluyor. Birinci derece yakınlar için %10 aile indirimi, peşin ödemede %10 ek indirim ve 12 aya kadar vade farksız taksit seçeneği de kampanya kapsamında yer alıyor. Gençleri sağlık sigortasıyla daha erken yaşlarda buluşturmayı hedefleyen şirket, 18-26 yaş grubuna yönelik Genç Tamamlayıcı Sağlık ürününü yıllık 4 bin 600 TL’den başlayan fiyatlarla ve 12 aya kadar vade farksız taksit seçeneğiyle sunuyor. Yeni Bireysel Emeklilik veya Otomatik Katılım Sözleşmesi oluşturan ya da mevcut sözleşmesi bulunan gençlere ise daha geniş teminatlar içeren Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yıllık sabit 9 bin 900 TL fiyatla sunuluyor.
Medikal enflasyon yüzde 42’ye ulaştı
Sağlık sigortalarının maliyet tarafına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tuba Buldu, 2026’nın sektör açısından zor bir yıl olduğunu söyledi. Ocak ayında Türk Tabipleri Birliği tarifelerindeki artışların yanı sıra hekim hak edişlerindeki ek artışlar ve haziran ayında ortaya çıkan yeni maliyetlerin sağlık enflasyonunu yukarı taşıdığını kaydeden Buldu, “Görünen artış yüzde 39 civarında olsa da tüm ek maliyetleri dahil ettiğimizde bize yansıyan medikal enflasyon yüzde 42 seviyesinde oldu” dedi.