İlk dijital sağlık sigortası hayata geçti

Birol BOZKURT

Tıpta dijitalleşmeyi sigorta sektörüne taşıyan AXA Sigorta ve Koç Healthcare, bu iş birliğiyle sigortalılar için hastaneye gitmeden, diledikleri zaman ve diledikleri yerden muayene olabilecekleri uzaktan muayene dönemini başlatıyor. AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken ve Koç Healthcare CEO’su Dr. Erhan Bulutcu’nun katılımıyla tanıtılan “AXA Dijital Sağlık Sigortası”, poliçeye dahil edilen dijital bir muayene cihazı yardımıyla sigortalılara diledikleri yerde, diledikleri zamanda hastaneye gitmeden tedavi olma olanağı sunuyor.

AXA Sigorta, sigortalı müşterilerine, yatarak tedavilerde AXA Sigorta’nın anlaşmalı olduğu özel sağlık sigortası kapsamındaki tüm sağlık kurumlarında yerinde hizmet verirken, ayakta tedavilerde ise poliçenin yanında sunulan dijital muayene cihazıyla Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi doktorlarıyla online görüşerek muayene olabilme fırsatı sunuyor. AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, ürünün yalnızca bireyler değil, aileler için de çözüm sunduğuna ve özellikle belli demografik gruplar için kurtarıcı olacağına dikkat çekti.

Ölken, konuşmasında şunları söyledi: “Ürünümüzle sunduğumuz dijital muayene olanağının çocuklu aileler, dijitale yatkın olan gençler ve çalışanlar, şehir merkezinden uzakta yaşayanlar, yaşlılar ve fiziksel hareketliliği kısıtlı bireyler, yurtdışında 1 yıldan az süreli iş veya eğitim amaçlı bulunan Türkler ve sık seyahat edenler için alternatif bir çözüm olmasını umuyoruz.”

“Büyük fark yaratacak”

AXA Sigorta iş birliğiyle Türkiye’de dijital sağlık alanında yeni bir dönemi başlattıklarını açıklayan Koç Healthcare CEO’su Dr. Erhan Bulutcu, “Tıpta dijitalleşmenin, proaktif yaklaşımla daha büyük sağlık sorunlarını engelleyerek ayakta hasta hizmetlerinde hastanelerin yoğunluğuna çözüm olacağı gibi, aynı zamanda sağlığa erişimi de kolaylaştıracağını düşünüyoruz. Yer ve zamandan bağımsız olarak, doktora gitmeden doktorla görüşülebilen ve 24 saat muayene olanağı tanıyan bir tele-tıp sistemi olan ‘Tytocare’ adlı cihazımız, evde muayene hizmeti sağlıyor. Türkiye’de dijital sağlık alanında büyük fark yaratacağımıza ve Türkiye sağlık sektörüne son derece önemli katkılar sunacağımıza yürekten inanıyorum.” diye konuştu.

‘TytoCare’ ile hastaneye gitmeye gerek kalmayacak

AXA Dijital Sağlık Sigortası” ile sigortalılar kalp, akciğer, kulak, burun ve boğaz rahatsızlıkları ile cilt sorunları için Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi bünyesinde yer alan doktorlardan muayene hizmeti alabiliyorlar. Doktorlar, “TytoCare” Dijital Muayene Cihazı’yla kulak, burun ve boğaz bölgesini uzaktan muayene edip, ateş, nabız ve kalp atışı ölçümleri yapabiliyor. Poliçe kapsamında standart 7/24 limitsiz aile hekimi muayenesi ile 24 adet pediatri ve dahiliye branşı uzman doktor muayeneleri bu cihaz aracılığı ile online gerçekleştirilebiliyor.