İşcan: Sigortayı erişilebilir kılmaya odaklanıyoruz

İşcan, “Sektörümüzün büyüme potansiyelini harekete geçirmek için toplumda sigorta bilincini ve risk farkındalığını artırmaya, ürünlerimizi toplumumuzun tüm kesimleri için çok daha erişilebilir kılmaya odaklanıyoruz. Amacımız, müşterilerimizle yalnızca tek bir poliçe üzerinden ilişki kurmak yerine, hayatlarının her anında yanlarında olan bütüncül bir güven bağı inşa etmektir” dedi.

Sigorta sektöründe müşterilerin sadece bir ürün satın almadığını; kendisini anlayan, risklerini doğru yorumlayan ve ihtiyaç duyduğu her an ulaşabileceği güvenilir bir yol arkadaşı aradığına dikkat çeken İşcan, “Biz de yalnızca kayıpları ve hasarı telafi eden bir yapı olmanın ötesine geçerek; riskleri öngören, doğru analiz eden ve sunduğumuz teminatlarla müşterilerimizin geleceğe güvenle bakmasını sağlayan bütüncül bir güven ekosistemi inşa etmeye kararlılıkla devam ediyoruz” diye konuştu.

İşcan, sektörün mevcut durumuna değinerek, yılın ilk yarısındaki prim üretimi artışının sektörün büyüme ivmesini koruduğunu gösterdiğini belirterek, “Türkiye’de sigorta sektörü; genç ve dinamik nüfusu, yükselen finansal okuryazarlığı ve hızlanan dijitalleşme altyapısıyla önemli bir büyüme zemini sunuyor” ifadesini kullandı.