Kasko Hakkında Her Şey: Neye Göre ve Nasıl Seçim Yapmalıyız?

Araç kaskosunda tercih unsurları konusu, sigorta sektöründeki aktörlerin çoğalması ve ürün çeşitliliğindeki artışla giderek daha karmaşık bir hal alıyor. Türkiye’nin lider insurtech markası Sigortam.net, özellikle yaz tatillerinin başladığı şu günlerde, müşterilerinin kaskosuz yola çıkmaması ve kafalarının rahat olması adına günlük 14 TL’den başlayan cazip fiyatlarla çok avantajlı kampanyalar da sunmasının yanı sıra toplumda sigorta bilincini artırma ve karmaşık sigorta ürünlerini daha anlaşılır kılma hedefiyle de kasko hakkında bilinmesi gerekenleri müşterileri için bir araya getiriyor.

Kasko Şart mıdır?

Araç sahiplerinin sıklıkla birbirine karıştırdığı iki sigorta türü: Kasko ve Trafik Sigortası. Yasalarla zorunlu tutulan Trafik Sigortası, olası bir trafik kazası durumunda karşı tarafın zararını devletin belirlediği limitler dahilinde karşılıyor. Kasko sigortası ise zorunlu değil; ancak sağladığı avantajlar, bu “gönüllü olma” halini pratikte “olmazsa olmaz”a dönüştürüyor. Araç maliyetlerinin giderek arttığı bir dönemde kasko, araç sahibinin mağduriyetini engelleyecek en güçlü güvence olarak öne çıkıyor.

Kasko Neyi Karşılar?

Kasko sigortası, aracın bir kaza sırasında ya da park halindeyken hasar görmesi durumunda tamir masraflarını kısmen veya tamamen karşılıyor. Bu sayede çoğunlukla yüksek maliyetli olan hasar masraflarını tüketici kendi cebinden ödemek zorunda kalmıyor.

Kaç Çeşit Kasko Var?

Kasko poliçesinde ana teminatlar, araç trafikte ya da park halindeyken başka bir aracın çarpması, trafikte motorlu veya motorsuz bir araçla çarpışma, aracın yanması, aracın veya parçalarının çalınması olarak sıralanabiliyor. Poliçeler, sürücülerin bütçesine ve taleplerine göre şekillense de temel olarak belli teminatların yer aldığı 4 kasko çeşidi bulunuyor. Bunlar; Dar Kasko (Mini Kasko), Genel Kasko (Standart Kasko), Genişletilmiş Kasko ve Tam Kasko (Full Kasko).

Kasko Çeşitleri Arasından Nasıl Seçim Yapmalıyız?

Kasko seçimi görünüşte temel olarak tüketicinin 4 temel kasko çeşidinin sunduğu teminatlar arasından hangilerine ihtiyaç duyduğu ile ilgili oluyor. Kaza ya da hasar durumlarında bütçesini riske atmak istemeyenlerin daha geniş kapsamlı bir kasko tercih etmeleri gerekiyor.

Sigortam.net, kasko çeşitlerinin yanı sıra müşteriye kasko poliçesi satın alırken üzerinde önemle durulmasını önerdiği konuları da şöyle sıralıyor:

- Hangi Sigorta Şirketi ile Çalışıldığına Dikkat Edilmeli: Kasko şirketleri arasında tercih yaparken herkes tarafından bilinen ve güvenilir sigorta şirketlerini tercih etmekte fayda var. Aksi takdirde olası bir kaza anında problemler yaşanabilir. Sigortam.net, anlaşmalı olduğu Türkiye’nin en güçlü 24 sigorta şirketi üzerinden müşterilerinin poliçe ihtiyaçlarını karşılıyor.

- Servis Ağı Kapsamı Geniş Olsun: Pek çok şirkette bulunan “tüm yetkili” ve “tüm anlaşmalı” servislerde geçerli olan paketleri tercih etmek sonradan yaşanacak can sıkıcı durumların önüne geçmek için kritik bir nokta olarak öne çıkıyor.

- Öncelik Fiyat Değil, Poliçenin Kapsamı Olmalı: Karşılaşılması muhtemel riskleri ve olumsuz bir durumla karşılaşıldığında kaybedilecek bedelin yüksekliğini mutlaka göz önünde tutmak gerekiyor.

- Poliçedeki Özel Şartların Kapsamı Bilinmeli: Poliçe almadan önce genel ve özel şartları dikkatlice incelemek önemli. Örneğin; özel şartlar bölümünde kasko poliçesinde yer alması istenilen sel ve deprem gibi önemli teminatlar yer almıyor olabilir.

- Muafiyetli Cam Uygulamasına Dikkat Edilmeli: Müşterilerin geniş kapsam ile uygun fiyat arasında denge bulma eğilimi doğrultusunda, “muafiyetli” cam klozu olan ürünler, “muafiyetsiz” cam klozu olan ürünlere göre daha çok tercih ediliyor. Bu noktada muafiyet uygulaması ile cam hasarında poliçede belirlenen oran kadar kısmı ödeme yükümlülüğünü de sigortalının üstleneceğini bilmek önem taşıyor.

- Kasko Poliçende İkame Araç Teminatı Olsun: Bir hasar durumu yaşanmadan önce çok üzerinde durulmayan ancak yaşandığında kritik önem kazanan konulardan biri, ikame araç teminatı. Bazı sigorta şirketleri, aracın onarım sürecinde sigortalıyı mağdur etmemek için ikame araç temin ediyor ve böylece araç onarılırken araçsız kalınmıyor.

- Poliçede Gösterilen Miktar Aracın Değerini Yansıtsın: Eğer araç sıfır ise kasko poliçesinde gösterilen miktarla aracı alırken ödenen miktar aynı olmalı.

- Poliçedeki Muafiyet Uygulaması Kontrol Ettirilmeli: Poliçede muafiyet uygulaması yer alıyorsa, burada dikkat edilmesi gereken nokta, hasar durumunda sigortalının ödeyeceği yüzdenin (payın) ne kadar olduğu oluyor.

- Kasko Hasarsızlık İndiriminden Yararlanabilirsin: Kasko süresinin kapsamı olan 1 yıl içinde hiçbir kaza yaşanmadıysa, bir sonraki yılın poliçesinde hasarsızlık yılına göre %30’dan %65’e kadar artan hasarsızlık indirimi uygulanabiliyor.

- En Kritik Konu: Karşı Tarafın Hasarını Kim Karşılayacak? Trafik sigortası ile karşı tarafın hasarını karşılamak için Ocak 2023’te belirlenen azami tutar 120 bin TL seviyesinde bulunuyor. Olası bir kazada hasar miktarının bu rakamın üzerine çıktığı durumlarda araç sahibinin aradaki farkı karşılaması gerekiyor. Bu riski ortadan kaldırmak için en iyi çözüm, kasko poliçesi yaptırırken İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) ek teminatını da poliçeye dahil etmek oluyor. Sınırları limitsiz, 10 milyon TL ve 3 milyon TL olmak üzere üç farklı seçenekle sunulan İMM ürünü, hasarın trafik sigortası limitlerini aşan hasar miktarlarına araç sahiplerinin kurtarıcısı oluyor. Aynı zamanda üçüncü tarafların manevi tazminat talepleri de teminat kapsamında yer alıyor.

2023 yılında kaskoda “tüm anlaşmalı” ve “tüm yetkili” servislerin geçerli olduğu paketlere talep yüksek

Sigortam.net CEO’su Bora Uludüz, kasko poliçe alımlarında Sigortam.net’in sağladığı kolaylığın altını çizerek şunları söyledi:

“Araç fiyatlarındaki artışın kasko fiyatlarına da etki ettiği bu dönemde tüketiciler doğru poliçeyi seçebilmek adına artık daha hassas davranıyor. 2023 yılında kasko yaptıranların tercihlerine baktığımızda “tüm anlaşmalı” ve “tüm yetkili” servislerin geçerli olduğu paketlere daha fazla rağbet edildiğini görüyoruz. Aynı zamanda tüm segmentlerde yer alan müşterilerimizin özellikle yüksek İMM’li ürünlerin kasko poliçelerinde yoğun bir ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz. Sigortam.net bünyesindeki sigorta danışmanlarımız, müşterilerimizin tüm soru işaretlerini gidermek adına 7/24 kesintisiz hizmet veriyor. Müşterilerimizi ihtiyaçlarına uygun, doğru ürünle buluşturmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Kasko alırken İMM’de ucuza kaçmayın!

Kasko poliçesi yaptırırken İMM’nin de son derece önem taşıdığının altını çizen Uludüz, “Müşterilerimizin bilinçlenmesi adına İMM konusunun her zaman altını çiziyoruz. Kasko poliçelerinde İMM limiti 100 bin TL de olabiliyor, limitsiz de. Şöyle düşünün: Trafikte lüks bir araca çarpmanız durumunda milyonlarca TL’lik zarara yol açabilirsiniz. Bu durumda yüksek tutarlı, hatta sınırsız İMM size tam güvence sağlıyor ve kafanız rahat oluyor. Kasko poliçesinde İMM limitini artırmak ise bütçe dostu, küçük fiyat farkları ile gerçekleşiyor.” dedi.

Günlük 14 TL’den başlayan cazip fiyatlarla müşterilerimizi kaskosuz yola çıkarmıyoruz

Tüm bunların yanı sıra hayata geçirdikleri kampanyalar ile de müşerilerinin yanında olduklarını vurgulayan Uludüz, kampanyalar ile bu yaz döneminde kasko için cazip fiyat teklifleri sunduklarını, hatta günlük 14TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerinin kafalarının rahat olmasını hedeflediklerini belirtti. Uludüz, özellikle de yaz tatillerinin başladığı şu dönemde kaskosuz yola çıkılmaması gerektiğinin de altını çizdi.