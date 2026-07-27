Katılım sigortacılığının prim üretimi artışı yüzde 50’yi aştı

Türkiye Sigorta Birliği’nden (TSB) derlenen verilere göre, geçen seneyi yaklaşık 70,2 mil­yar liralık prim üretimi ile kapa­tan katılım sigortacılığının sek­törden aldığı pazar payı yüzde 4 oldu. Söz konusu dönemde sig­ortacılığın toplam prim üretimi ise 743 milyar 851,9 milyon ol­du. Katılım sigortacılığının söz konusu dönemde prim üretimi­nin yüzde 96,2’sini 46 milyar 998 milyon lira ile hayat dışı sigorta­ları oluştururken, hayat sigorta­ları branşı 1 milyar 846 milyon lira ile yüzde 3,8’lik pay aldı. Ha­yat dışı katılım sigortacılığında prim üretiminde lider, 20,9 mi­lyar lira ile hayat dışı prim üre­timinin yüzde 44,6’sını oluştur­an oto sigortaları branşı oldu. Yangın ve doğal afetler branşın­da prim üretimi 5 milyar 960 mi­lyon lira olurken, hastalık-sağlık branşında 3 milyar 939 milyon li­ra prim üretildi.

İslami sigortacılık varlıkları 71 milyar dolara ulaştı

Sigortacılık ve Özel Emek­lilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Katılım Düzenleme Daire Başkanı Şan­baz Yıldırım, Uluslararası İsla­mi Finansal Hizmetler Kuru­lu’nun 2026 raporuna göre, küre­sel İslami finans varlıklarının büyüklüğünün 4,4 trilyon doları aştığını hatırlattı. Bu varlıkların büyük kısmı bankacılık sek­töründe olsa da sermaye piyas­aları ve sigortacılığın da hızla büyüyen alanlar arasında old­uğunu belirten Yıldırım, “Aynı rapora göre küresel İslami sig­ortacılık varlıkları, yıllık yüzde 14 büyüyerek 71 milyar dolara ulaşmıştır. İslami sigortacılık varlıklarının yaklaşık yüzde 75’i Körfez İşbirliği Konseyi ile Doğu Asya ve Pasifik bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. Avrupa ve Or­ta Asya, Güney Asya ve Sahra Al­tı Afrika bölgeleri ise taşıdıkları yüksek büyüme potansiyeliyle öne çıkmaktadır” dedi.

BESK VE OKS’deki pay yüzde 36 seviyesinde

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yılın haziran ayı itibarıyla katılım sigorta şir­ketlerini branşlar bazında değer­lendirdiğimizde toplam sigort­acılıktaki pazar payı, hayat sig­ortalarında yüzde 1,6, hayat dışı sigortalarda ise yüzde 7,5 olmuş­tur. Aynı dönem itibarıyla BES’te toplam fon büyüklüğü 2,4 trilyon lira olarak gerçekleşmiş olup bu tutarın 851 milyar lirası katılım esaslı fonlarda değerlendirilme­ktedir. Gönüllü BES’te toplanan 1,9 trilyon liranın 725 milyar li­rası, Otomatik Katılım Siste­minde toplanan 144 milyar li­ranın 87 milyar lirası ve devlet katkısı grubundaki 285 milyar li­ranın ise 39 milyar lirası katılım esaslı fonlardan oluşmaktadır. Böylece, BES ve OKS’deki to­plam fonların içerisinde katılım esaslı fonların payı yüzde 36 se­viyesine ulaşmıştı. Sadece OKS fonları göz önüne alındığında ise katılım esaslı fonların payı yüzde 60 düzeyindedir.”