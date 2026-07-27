Katılım sigortacılığının prim üretimi artışı yüzde 50’yi aştı
Katılım sigortacılığının prim üretimi bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,1 artarak 48 milyar 843 milyon 620 bin lira oldu.
Türkiye Sigorta Birliği’nden (TSB) derlenen verilere göre, geçen seneyi yaklaşık 70,2 milyar liralık prim üretimi ile kapatan katılım sigortacılığının sektörden aldığı pazar payı yüzde 4 oldu. Söz konusu dönemde sigortacılığın toplam prim üretimi ise 743 milyar 851,9 milyon oldu. Katılım sigortacılığının söz konusu dönemde prim üretiminin yüzde 96,2’sini 46 milyar 998 milyon lira ile hayat dışı sigortaları oluştururken, hayat sigortaları branşı 1 milyar 846 milyon lira ile yüzde 3,8’lik pay aldı. Hayat dışı katılım sigortacılığında prim üretiminde lider, 20,9 milyar lira ile hayat dışı prim üretiminin yüzde 44,6’sını oluşturan oto sigortaları branşı oldu. Yangın ve doğal afetler branşında prim üretimi 5 milyar 960 milyon lira olurken, hastalık-sağlık branşında 3 milyar 939 milyon lira prim üretildi.
İslami sigortacılık varlıkları 71 milyar dolara ulaştı
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Katılım Düzenleme Daire Başkanı Şanbaz Yıldırım, Uluslararası İslami Finansal Hizmetler Kurulu’nun 2026 raporuna göre, küresel İslami finans varlıklarının büyüklüğünün 4,4 trilyon doları aştığını hatırlattı. Bu varlıkların büyük kısmı bankacılık sektöründe olsa da sermaye piyasaları ve sigortacılığın da hızla büyüyen alanlar arasında olduğunu belirten Yıldırım, “Aynı rapora göre küresel İslami sigortacılık varlıkları, yıllık yüzde 14 büyüyerek 71 milyar dolara ulaşmıştır. İslami sigortacılık varlıklarının yaklaşık yüzde 75’i Körfez İşbirliği Konseyi ile Doğu Asya ve Pasifik bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. Avrupa ve Orta Asya, Güney Asya ve Sahra Altı Afrika bölgeleri ise taşıdıkları yüksek büyüme potansiyeliyle öne çıkmaktadır” dedi.
BESK VE OKS’deki pay yüzde 36 seviyesinde
Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yılın haziran ayı itibarıyla katılım sigorta şirketlerini branşlar bazında değerlendirdiğimizde toplam sigortacılıktaki pazar payı, hayat sigortalarında yüzde 1,6, hayat dışı sigortalarda ise yüzde 7,5 olmuştur. Aynı dönem itibarıyla BES’te toplam fon büyüklüğü 2,4 trilyon lira olarak gerçekleşmiş olup bu tutarın 851 milyar lirası katılım esaslı fonlarda değerlendirilmektedir. Gönüllü BES’te toplanan 1,9 trilyon liranın 725 milyar lirası, Otomatik Katılım Sisteminde toplanan 144 milyar liranın 87 milyar lirası ve devlet katkısı grubundaki 285 milyar liranın ise 39 milyar lirası katılım esaslı fonlardan oluşmaktadır. Böylece, BES ve OKS’deki toplam fonların içerisinde katılım esaslı fonların payı yüzde 36 seviyesine ulaşmıştı. Sadece OKS fonları göz önüne alındığında ise katılım esaslı fonların payı yüzde 60 düzeyindedir.”