Kişiye özel sigorta dönemi başladı

Emel YİĞİT

Ağırlaşan ekonomik koşullar, tüketiciyi bazı alışkanlıklarından vazgeçmeye yöneltti. Sigorta da bu değişimden nasibini aldı. Örneğin otomobilde zorunlu trafik yaptırılırken, kasko vazgeçilebilir hale geldi. Bu paralelde şirketler hemen daraltılmış kasko poliçelerini çıkardı. Sağlık paketlerinden vazgeçmeler başlayınca, tercihlere göre şekillendirilmiş poliçeler veya tamamlayıcı sağlık sigortaları ön plana çıkmaya başladı.

Günün koşullarına uygun olarak oluşturulan kişiye özel, başka bir deyişle “modüler sigorta”lar artık sektörün ilk sıralarında.

Modüler sigorta nedir?

Modüler sigorta, şirketin müşteri ile birlikte oluşturduğu, müşterinin sadece ihtiyacı olan teminatları aldığı, esnek ve bütçeye uygun çözümlerin bulunduğu bir model.

Sigortalılık ve sigorta bilincinin gelişimine bağlı olarak sigortalıların da ihtiyaçlarını belirleyebilir konuma geldiğini söyleyen Anadolu Sigorta 1. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, “Sektörde pek çok teminatın bir arada olduğu ürünler ön planda olsa da bu ürünlerin müşterilerin tercihlerine göre şekillendiği modüler ürünler söz dönemlerde tercih edilmeye başlandı” diyor.

Generali Sigorta Direkt Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Fuat Işıksal Sigortacılık alanında son yıllarda çok daha fazla tercih edilmeye başlanan ve tüketicilerin kişisel ihtiyaçları ve bütçelerine yönelik uygun, ekonomik çözümler sunan modüler sigortaların yaşanan ekonomik değişimlere de bağlı olarak tüm dünyada ve Türkiye’de artan bir talep yaratmaya devam ettiğini vurguluyor. Işıksal, birçok noktada özel çözümler sunan ve müşteri ihtiyaçlarına göre şekillenen özel poliçeler oluşturma imkanı veren modüler ürünlerin, sigortalıya birçok noktada avantaj sağlamaları ile ön plana çıktığını belirtiyor.

Modüler sigortaya talep yüzde 25 arttı

Modüler sigorta ihtiyaç dışı teminatlar nedeniyle yükselen poliçe primlerinin önüne geçiyor. Işıksal, “Generali Sigorta verilerine göre, 2021 ve 2022’nin ilk 8 ayına ait veriler incelendiğinde, modüler sigortalara olan talebin yüzde 25’lik bir büyüme gösterdiği görülüyor” diyor. Bunda tüketicilerin gelişen ve sürekli değişen ekonomik şartlar nedeniyle daha bilinçli bir tüketim eğilimi göstermesi ve sadece ihtiyaca odaklanan bir yapı sergilemesinin de etkisi var. Işıksal’ın değerlendirmesine göre özellikle 18-35 yaş arasındaki kuşak ve sonradan gelecek olan Z ve Alfa kuşakları; kişiselleştirilmiş, esnek ve bütçelerine uygun yapılara odaklanıyor. Bu eğilimin 2023 yılında da devam etmesi ve modüler ürünlere olan talebin giderek artması bekleniyor.

Groupama Sigorta ve Groupama Hayat Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Müşteri Hizmetleri’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Frederique Guegan Tayar, küresel ölçekte tüm sektörlerde olduğu gibi sigorta sektöründe de bir dönüşüm yaşandığını söylüyor. “Jenerasyonlar ve teknolojik olanaklar değiştikçe trendler, tüketim ve ihtiyaçlar da dönüşüyor. Artık hepimizin konuştuğu Y ve Z kuşağının ihtiyaçları, bundan 10 yıl öncesiyle aynı değil” diyen Tayar’ın değerlendirmesine göre tüm sektörler de bu yeni düzene uygun çözümler buluyor ve bunun paralelinde yeni iş modelleri gelişiyor.

Modüler ürünlerin prensipte fiyat avantajı sağlasa da uygulamada bu avantajın her zaman gerçekleşemediğini kaydeden Tayar şöyle devam ediyor: “Bu yüzden ürün yelpazesini geniş tutup ihtiyaçlar paralelinde ürün geliştirmeye odaklanmayı tercih etmeyi daha doğru buluyoruz. Burada en büyük sorumluluklardan biri de acentelere düşüyor. Acenteler doğrudan temas halinde oldukları müşterilerini dinleyip, onların ihtiyaçları özelinde fayda sağlayacak optimum ürünü sunma konusunda çok önemli bir role sahipler.

Tüm sektör olarak modüler ürün sunmaya çalışıyoruz ama burada kârlılık konusu da devreye giriyor. Sigorta penetrasyonunun daha yüksek olduğu ülkelerin pazarlarda bu tarz ürünler daha fazla bulunuyor”.

Erkan Fuat Işıksal Generali Sigorta Genel Müdür Yardımcısı: Ürünler değişen ihtiyaca göre şekilleniyor

"Biz tüm ürünlerimizi, değişen müşteri ihtiyaçlarını odağımıza alarak acentelerimiz ve sigortalılarımızın beklentilerine göre şekillendirmeye devam ediyoruz. Modüler sigortacılık çözümlerimizle kasko, konut, tamamlayıcı sağlık ve işyeri ürünlerimiz özelinde poliçe oluşturabilme imkanının yanı sıra müşterilerimize hızlı, basit ve zahmetsizce sigorta alma opsiyonları sunuyoruz. Bu bağlamda sektörümüzde önemli adımlar da atıyor ve farklı ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Örneğin, Türk sigortacılık sektöründe ilk modüler işyeri sigortası olma özelliği taşıyan ürünümüz “Ekmek Teknem İşyeri Sigortası” ile esnaf ve KOBİ’lerin; çalışanlarına, makinelerine, elektronik cihazlarına ve diğer bir çok riske karşı güvence sağlıyoruz. Hatta birçok sektöre özel hazırlanan teminatlar da sağlıyoruz. İlk defa 2018'de tanıttığımız ürünümüz “Benim Kaskom”u daha basit ve kullanışlı hale getirdik. Aynı zamanda yeni dar kasko ürünümüz “Benim Uygun Kaskom” ve yeni pert kasko ürünümüz “Aracım Güvende Kaskom” ile araç sahiplerine yepyeni bir sigortacılık deneyimi sunmaya başladık."

Araç, sağlık ve doğal afet ürünleri ön planda Filiz Tiryakioğlu / Anadolu Sigorta 1. Genel Müdür Yardımcısı

"Sigorta sektöründe genel olarak araç, sağlık ve yangın doğal afetler branşlarına ait ürünler tercih ediliyor ve bu branşlardan gelen prim üretimi Ocak - Kasım döneminde toplam prim üretiminin yaklaşık 68’ini oluşturuyor. Bu branşlarda sunulan ürün ve hizmetler de dolayısıyla çeşitlilik gösteriyor ve sigortalı sigorta ürününü ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirebiliyor. Şirketimiz ürünlerinde de ek teminat eklenerek zenginleştirilebilen ürünler mevcut. Sağlık sigortalarında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek ek prim karşılığında deprem teminatının eklenebilir olmasını sağladık. Böylelikle sigortalılar teminatı eklediğinde sağlık kapsamını genişletme imkanına sahip oldu. Konut sigortası ürünlerimiz arasında müşterilerimizin tercihleri doğrultusunda satın alabilecekleri Modüler Konut Sigortası ürünümüz mevcut."

F. Guegan Tayar Groupama Sigorta Genel Müdür Yardımcısı: Sigortalının ihtiyacının ne olduğu belirlenmeli

"Salgın dönemi, son dönemde yaşadığımız üzücü doğal felaketler insanların sigorta konusunda daha fazla bilinçlenmesini sağladı. Risklerin yüksekliği ve bunların maliyetleri kavranınca özellikle sigortanın değeri daha iyi anlaşıldı. Bu yüzden modüler poliçelerde bazı ürünlerin başarı kaydedebileceğini düşünüyoruz. Ancak diğer ürünler için modüler ürünlerin gelişmesi için daha zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Modüler ürünler sigortalının ihtiyacının ne olduğunu keşfetmeye dayalı bir yaklaşım gerektirir; acentelerimizle bu yaklaşımı geliştirmeye çalışmalıyız ve biz de bu yönde kendimizi geliştiriyoruz. Groupama olarak daha çok sigortalılarımızın ihtiyaç ve bütçesine uygun, geniş bir ürün yelpazesi sunmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz dönemde ‘Uygun Kasko’ ürünümüzü müşterilerimizin beğenisine sunduk. Uygun kasko ile daha ekonomik bir kasko poliçesi arayışında olan kişileri araçlarını koruma altına alabilecekleri yeni bir kasko ürünüyle tanıştırmayı amaçladık. Yine KOBİ’lere özel olarak sunduğumuz ürünlerde onların ihtiyaçlarına göre teminatlarla poliçeleri şekillendiriyoruz."