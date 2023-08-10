Küresel sigorta fiyatları yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 arttı

Marsh Sigorta tarafından ‘Küresel Sigorta Piyasası Endeksi’ yayımlandı. Buna göre, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde de yüzde 4 artış gösteren küresel ticari sigorta pazarında arka arkaya artış görülen 23’üncü çeyrek oldu.

Finansal ve profesyonel sigortalarda prim düşüşleri yaşanması ve siber sigorta piyasasında devam eden artış hızı yavaşlamasına rağmen sigorta fiyatları, ikinci çeyrek boyunca tüm bölgelerde tutarlı seyretti. Bunda en büyük etken, ikinci çeyrekte en yüksek artışı gösteren sabit kıymetler sigortasındaki artışların dengelenmesi olarak gözüküyor. İngiltere’de yüzde 1’lik (2023’ün birinci çeyreğinde oran yüzde 3), Pasifik’te yüzde 2’lik (Yüzde 7’den düştü) artış görülürken Asya’da fiyatlar sabit kaldı.

ABD'de yüzde 4’lük artış

Latin Amerika ve Karayipler'de yüzde 8’lik, Kıta Avrupası'nda yüzde 5’lik ve ABD'de yüzde 4’lük artışlarla 2023’ün birinci çeyreği ile aynı oranda fiyat artışları yaşandı.

Küresel olarak sabit kıymet sigortası fiyatları ikinci çeyrekte, birinci çeyrek ile aynı oranda yani ortalama yüzde 10 artış gösterdi. Aynı zamanda kaza sigortası fiyatları da birinci çeyrekte olduğu gibi yüzde 3’lük bir artış yaşadı.

Art arda dört çeyrek boyunca, finansal ve profesyonel sigortalar alanlardaki genel fiyatlandırma düştü.

İngiltere’de görülen daha yüksek oranlardaki düşüşlerin etkisiyle, ortalama fiyatlar, 1’inci çeyrekteki yüzde 5'lik düşüşe kıyasla, 2’inci çeyrekte yüzde 8 düştü.

Küresel olarak siber sigorta fiyatları, 2022'nin 4’üncü çeyreğindeki yüzde 28 ve 2023’ün 1’inci çeyreğinde yüzde 11'lik artışa kıyasla, 2’inci çeyrekte ortalama yüzde 1’lik artış gösterdi. Böylece artış hızındaki yavaşlama süreci devam etti. Artış hızındaki yavaşlama, özellikle ABD'de birinci çeyrekteki yüzde 11’lik artış oranına kıyasla 2’inci çeyrekte yaşanan yüzde 4’lük artışta belirgin bir şekilde gözlendi.

Enflasyonun aktif değerler ve hasar maliyetleri üzerindeki etkisi sürüyor

Rapor sonuçlarını değerlendiren Marsh Türkiye CEO’su Yeşim Aksüt, “Müşterilerimiz için yönetici sorumluluk ve siber sigortalardaki olumlu eğilimler memnuniyet verici. Ancak sabit kıymet sigortalarında devam eden fiyat artışları özellikle doğal afetlerin sabit kıymet sigortaları üzerindeki etkileri endişe kaynağı olmaya devam ediyor" dedi.