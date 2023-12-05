Marka kasko çok moda

Esin ÇETİNEL

Sigorta şirketleri son yıllarda artan sayıda araç markalarına özel kaskolar geliştirmeye başladı. Aslında tam bir geliştirilmiş kasko olarak adlandırılan ve tüm teminatları içeren bu kasko paketlerinde özellikle o markaya özel anlaşmalı servis ağlarında onarımda öncelik sağlanması, hızlı hasar süreci, yüzde 100 orijinal parça teminatı, ikame araç, yol yardım gibi ayrıcalıklar bulunuyor. Hatta bazı markalarda kampanya dönemlerinde yüzde 10-15’lere varan daha uygun fiyatlı sigorta paketleri de var.

Sigorta şirketleri ise genelde marka kaskoları sektörde en yüksek satış adedine ulaşan markalar için çıkartıyor. Bu nedenle markalara özel kaskolarda ağırlıklı olarak Renault, Fiat, Volkswagen, Skoda, Seat, Toyota, Peugeot, Hyundai, Nissan, Honda, Jeep gibi markalar öne çıkıyor. Bu kaskonun en temel özelliği ise o markaya özel ayrıcalıklı hizmetler sunabilmesi.

Örneğin aracın kaza veya arıza anında çekici hizmeti sağlanması, aracın anlaşmalı servislere çekilmesi ve servislerde öncelikli hizmet alması, hasar dosyalarında hızlı işlem yapılması, hasara ait herhangi bir evrak işlemi ile uğraşılmaması ve en önemlisi de yüzde 100 orijinal parça garantisi sağlanması en temel özellikleri arasında yer alıyor.

Yine bu sigortanın özelliklerinden biri de bazı sigorta şirketleri tarafından kasko paketinin sadece anlaşmalı yetkili servislerde kullanılması. Anlaşmalı servis ağı dışına çıkıldığında ise sigorta şirketi hasar ödemesini gerçekleştirmiyor.

Evrakla uğraşmıyorsunuz

Yine markaya özel yapılan kaskolarda hasar dosyalarında hızlı işlem yapılabilmesi için gerekli evrakların yetkili servis ve sigorta şirketi arasında gerçekleştirilmesi en temel farklılıklardan biri.

Bu süreçte anlaşmalı servis tarafından gerekli evraklar kaza yapan kişi adına sisteme yükleniyor ve işlemlerin onayı ise sigorta şirketinin değerlendirmesi beklenmeden en hızlı şekilde gerçekleştiriliyor. Böylece evraklarla uğraşmadan ve şirketin ayrıca değerlendirme sürecine gerek kalmadan onay işlemleri de hız kazanmış oluyor.

Hangi teminatlar var?

Markalara özel kaskolarda aslında geliştirilmiş kasko ürününde bulunan tüm teminatlarda bulunuyor. Yani aracınızı sadece kazaya karşı değil tüm risklere karşı koruma altına alıyor.

Örneğin, aracın yanması, çalınması, anahtar kaybı, terör, kargaşa, halk hareketi, deprem toprak kayması, fırtına, dolu yıldırım, sel ve su baskını, kişisel eşya teminatı, üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararların trafik poliçenizin limitleri üzerinde kalan kısmı için İhtiyarı Mali Sorumluluk (İMM) teminatı, kaza anında sizin veya araçtaki bir kişinin vefatı veya sürekli sakat kalması riskine karşı koltuk ferdi kaza teminatı, aracın kullanımınızdan doğabilecek anlaşmazlıklara ait hukuki masraflar gibi birçok risk teminat kapsamına alıyor.

Bu ürün ile araç sahiplerine ihtiyaç duydukları tüm sigorta teminatlarını tek çatı altında sunmayı hedeflediklerini açıklayan Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gören, şu anda Audi, Honda, Volkswagen, Skoda, Seat, Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalarına ek olarak kamyon ve çekici kategorisinde yer alan Scania marka araçlar için de “Marka Kasko” sigorta ürünleri bulunduğunu söylüyor.

7/24 asistans hizmeti

Marka Kasko adlı ürünü her geçen gün yeni markalarla zenginleştirerek, araç sahiplerine bir dizi ayrıcalık ve avantaj sunmayı sürdüreceklerini de ifade eden Fatih Gören, ürüne ilişkin şu bilgiyi veriyor; “Genişletilmiş Kasko Sigortası ürünlerimiz, her bir araç markasına özel olarak tasarlanmış, ayrı bir Marka Kasko ürünü olarak özelleştirilerek müşterilerimize geniş kapsamlı avantajlar sunuyor.

Marka Kasko Sigortaları, müşterilerimize tamirde orijinal parça kullanımı, yetkili servislerde kaliteli hizmet, orijinal cam değişimi, mini onarım hizmeti, hatalı akaryakıt dolumu, anahtar kaybı teminatı, ikame araç hizmeti ve 7 gün/24 kesintisiz asistans yardımları gibi bir dizi ayrıcalık sağlıyor. Örneğin kaza durumlarında araçlar yetkili servislere çekilirken, arıza durumlarında yılda bir kez geçerli olmak üzere benzer koşullar uygulanıyor.

Ayrıca, kaza nedeniyle onarım sürecinde yılda iki kez ve en fazla 15 gün boyunca olmak üzere ikame araç teminatı da sağlıyoruz.” Fatih Gören, özellikle, Anadolu Sigorta'nın tüm araç grupları için İhtiyari Mali Mesuliyet teminatını sınırsız olarak sunduğu bilgisi de paylaşıyor.

Hangi marka hangi sigorta şirketi ile anlaşmalı?

ANADOLU SİGORTA: Audi, Honda, Volkswagen, Skoda, Seat, Fiat, Alfa Romeo, Jeep kamyon ve çekici kategorisindeki Scania,

AKSİGORTA: Hyundai, Toyota, Honda, Nissan, Peugot, SOMPO SİGORTA: Volkswagen, Audi, Skoda, Toyota, BMW,

ALLİANZ SİGORTA: Ford, Volkswagen, Seat, Skoda, Kia, Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Audi, Nissan, Hyundai,

AXA SİGORTA: Alfa Romeo, Ford, Honda, Volkswagen, Audi, Mercedes, Jeep, Hyundai, Dacia, Volvo, Renault, Tofaş-Fiat,

UNİCO SİGORTA: Volkswagen, Ford, Renault-Oyak, Tofaş-Fiat, Toyota, Opel, Hyundai, Nissan, Dacia, Peugeot, Citroen,