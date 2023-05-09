“Marmara depremine hazırlanmalı”
Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, şubat ayında gerçekleşen depremlerin sigortanın önemini bir kez daha hatırlattığını söyledi.
Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, şubat ayında gerçekleşen depremlerin sigortanın önemini bir kez daha hatırlattığını söyledi. Alınması gereken önlemleri hatırlatan Tuğtan, “Uzun yıllardır uzmanların uyarıları doğrultusunda geçekleşmesi beklenen Marmara depreminin, ülkemizin en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi şehirleri büyük oranda etkilemesi bekleniyor. Depremle birlikte tsunami, su baskını, sel, baraj taşma, yangın ve patlamalar, güvenlik zafiyetleri gibi riskler söz konusu. Sigorta sektörü mali olarak bu depremi üstlenebilecek güce sahip olsa da şirketlerin kriz senaryolarıyla hızlı müdahale noktasında da hazırlıklı olması çok önemli. Bu çerçevede Anadolu Sigorta olarak deprem senaryolarına dayalı, “insan odaklı” bir programla hazırlıklarımızı tamamladık. “Marmara Depremine Hazırlık Değerlendirmesi” kapsamında danışmanımız ile birlikte müdürlüklerimizle görüşmeler yaptık, mevcut sistemler ve dokümantasyonu gözden geçirdik, verileri analiz ettik. Bunların neticesinde oluşturduğumuz 9 odak alanı kapsamında projelerimiz devam ediyor” dedi.
Kahramanmaraş depremi gerçekleştiğinde Anadolu Sigorta’nın 11 ilde 171 milyar TL teminatı bulunduğunu kaydeden Tuğtan bugüne kadar 2 milyar TL’nin üzerine tazminat ödediklerini ve ödemelerin devam ettiğini söyledi. Tuğtan, sektörde depremden en fazla etkilenen branş olan yangın branşında, ödenen hasarın yüzde 26’sının Anadolu Sigorta tarafından karşılandığını da vurguladı.