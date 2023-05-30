NN Hayat ve Emeklilik WEPs’e imza attı

Şirket, atılan imza ile toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyeceğini, kadınların iş hayatında daha fazla rol almasını sağlayacağını, hayatın her alanında ve her seviyesinde kadınların varlığını güçlendirmek üzere faaliyette bulunacağını ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne bağlı kalacağını taahhüt etti.

NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Anna Grzelonska, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Çeşitlilik ve kapsayıcılık stratejimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. Kadın ve erkek eşitliğine inanıyor, her alanda eşitlik yaklaşımını benimsiyoruz.

Ekonomik ve toplumsal kalkınmanın önemli kriterlerinden kadın ve erkeğin, sosyal ve iş hayatındaki yerlerinin dengelenmesi konusunda, tüm NN Group şirketleri olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz ve farklılıklarımızın en büyük gücümüz olduğuna inanıyoruz. Çeşitlilik ve kapsayıcılık faaliyetlerine büyük önem veriyor ve bu alanda sürekli gelişip, dönüşüyoruz. Şirketimizde yüzde 55 kadın çalışan oranına ve yüzde 50 kadın yönetici oranına sahibiz.

Kadınların evlilik veya çocuk engeline takılmamalarını, kariyer yapabilmelerini ve doğum iznini diledikleri gibi kullanabilmelerini önemsiyoruz. Annelik iznini 16 haftadan 24 haftaya, babalık iznini ise 1 haftadan 3 haftaya çıkardık. Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles-WEPs) sözleşmesine imza atarak, topluma örnek olmayı ve bu kapsamdaki çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz.”