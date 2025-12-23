Otomobil sigortasında gözü liderlikte

Sevilay ÇOBAN

Türkiye sigorta sektörü­nün önemli oyuncula­rından Sompo Sigorta, dijitalleşme, ürün çeşitliliği ve acente yaygınlığı ile hedefleri­ni her yıl yükseltiyor. DÜNYA Gazetesi'ne konuşan Sompo Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur, 2026 hedefleri, yatırım­ları, mevzuatların Türkiye si­gorta sektörünün gelişimine etkisi ve yabancı yatırımcı il­ginin artmasına ilişkin görüş­lerini paylaştı.

Yatırımını dijitalleşmeye yönelterek büyüyor

Sigortacılığın geleceğine yatırım yapmak amacıyla 2 yıl önce kurulan Sompo Tekno­loji hakkında bilgi veren Uğur, “Sompo Teknoloji’de 100’e ya­kın çalışan bulunuyor. Ama­cımız sigorta sektörüne yete­nekli IT çalışanlarını çekmek, Sompo Sigorta’nın dijital ve yapay zekâ gelişimine katkı­da bulunmak ve orta vadede diğer Sompo Holding işti­raklerine teknoloji ihraca­tı yapmak. Yapay zekâyı bil­giye hızlı erişim ve kontrol mekanizmalarında kullanıyo­ruz. Katma değer yaratması için birkaç yıl daha gelişim sü­reci öngörüyoruz. Dijitalleş­me konusunda Sompo Sigor­ta’nın en güçlü yönlerinden biri, çalışanlarımızın %25’nin IT departmanında görev yapı­yor olması ve dijital süreçlerin hızlandırılmasına yaptığımız yatırımlar” ifadelerini kullan­dı. Uğur, 2026'ay dair hedefle­ri ve büyüme alanlarından söz ederek şunları söyledi:

“Öncelikle oto sigortaların­da liderliğe yükselmeyi hedef­liyoruz. Şu anda 950 bin olan poliçe sayısını 1,2 milyon se­viyesine çıkarmak istiyoruz. Sağlık sigortalarında da pa­zar payını artırmayı, bu alan­da stratejik iş birlikleri ve yeni ürünler geliştirmeyi planlıyo­ruz. Müşteri sayımızı 2,9 mil­yondan 3,5 milyona çıkarmak amaçlıyoruz.

Dağıtım kanalla­rında ise genişlemememiz sü­rüyor. Türkiye’de sigortacılı­ğın yaygınlaşması ve her müş­teriye ulaşabilmek için acente sayımızı üç yılda 3 binden 6 bin 500’e yükselttik. 2025’in ilk 11 ayında hayat dışı prim üretimi­mizi %43 artırarak 894 milyar TL’ye ulaştık. Aynı dönemde %51.1 büyüme ile sektör orta­lamasını aştık. Buyılın 11 ayın­da olduğu gibi yılı 5.’likle ka­patmayı hedefliyoruz.”

Sigortalı adedinin ve sigor­ta toplam üretiminin toplam gayri safi milli hasıla içeri­sindeki penetrasyonun art­masının önemine işaret eden Uğur, “Gerçekten de Türki­ye’de sigortacılığın geliş­mesi bizim için önem­li. En önemli hedefle­rimizden bir tanesi de müşteri adetlerindeki artış. Üç yıl içerisin­de bütün ilçelerde de yapılanarak Türki­ye’nin her yerinde sigorta hizmeti ve­rebilecek bir yapıya ulaşmak istiyoruz. İyi sigortaya adil fi­yatla ulaştırmak te­mel motivasyonu­muz” şeklinde ko­nuştu.

Mevzuatlar gelişiyor yatırımcı ilgisi artıyor

Uğur, Türk sigorta sektörü hakkında da de­ğerlendirme yaparak, son bir­kaç yıldır enflasyonun üze­rinde büyüme görüldüğünü kaydetti. Bunun nedenini de özellikle 1 milyonun üzerine çı­kan otomobil satışları ve Kovid sonrası TSS’deki artışa bağla­yan Uğur, “Otomobil satışı ta­bii ki otomobil sigortalarındaki reel büyümeyi, poliçe adetinde büyümeyi sağlıyor.

TSS’de ise sigortalı sayısı son 7-8 senede 0’dan, 5,5-6 milyona çıktı. Yan­gın sigortalarında da son bir­kaç yıldır mevcut durumu ko­ruyoruz. Çünkü primlerdeki artıştan dolayı enflasyon üze­rinde bir büyüme var ama po­liçe sayısında gerçek büyüme var diyemem. Türkiye’deki si­gorta denetleme ve düzenle­me yapısı güçlü, AB mevzuatı­na uyumlu ve sürekli gelişiyor.

Bu durum yabancı yatırımcı il­gisini artırıyor. Yatırımcı belli bir disiplin, belli bir düzen is­ter. Bu düzen ve disiplin oldu­ğunda, öngörülebilir olduğun­da daha çok yatırım yapıyor. Son 5 senede 10’dan fazla yeni şirket kuruldu. Buda yatırım­cıların ilgisinin arttığını göste­riyor. Türkiye’nin geleceğine inançları olmasa yatırım yap­mazlardı. Sonuçta sigortacılık sektörü öyle kısa vadeli bir ya­tırım değil. ‘Ben gireyim 2-3 se­ne sonra çıkayım’ denilecek bir sektör değil. Daha çok kurum­sallaştığın, daha uzun süreler kaldığın bir sektör” dedi.

“Reasüransta Türkiye’ye bakış açısı yumuşadı”

“Türkiye’deki ekonomik konjektörün nasıl gelişeceği­ne dair öngörülerimizi ne ka­dar iyi yapabilirsek o kadar ve­rimli bir sistem yönetebiliriz” diyen Uğur, şöyle devam etti:

“Türkiye ekonomisinde son yıllarda öngörülebilirliğin art­tığını yani enflasyonun düş­tüğünü görüyoruz. Dünyada volatilite arttı. Bu tabii ki re­asürans piyasasında da etki­si oluyor, sigorta sektöründe de etkisi oluyor. Ama 2026 için konuşursak, reasüransta Tür­kiye’ye bakış açısı biraz daha yumuşadı. Şu anda yıl sonu re­asürans anlaşmaları yapıyo­ruz.

Şirket olarak maliyet ar­tışlarının müşterilerimize en sınırlı düzeyde yansıması için operasyonel maliyetleri azalt­maya, süreçlerimizi dijital­leştirerek verimliliği artırma­ya odaklanıyoruz. Hasar sü­reçlerinde ulaştığımız yüksek müşteri sayısı sayesinde ölçek ekonomisinden önemli ölçüde faydalanıyor; bu avantajı satın alma gücümüze ve maliyet yö­netimi stratejilerimize yansı­tıyoruz.” Uğur, sigortanın ris­kten kaçınmanın en önemli yollardan biri olduğunu belir­terek, siber sigortanın artan önemine dikkat çekti.

Yıllık 29 milyar dolarlık prim üretimi

Sompo Holdings’in 1887 yılında kurulduğunu anlatan Uğur, şu bilgileri paylaştı: “Holdingin 75 binden fazla çalışanı var. 46 ülkede yetkilendirilmiş kuruluşu, 29 ülkede doğrudan faaliyeti bulunan holding, yıllık 29 milyar dolar prim üretiyor. Sompo Holdings, İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika, İtalya, İspanya, Fransa, İsviçre ve Avusturya’da ofis ağını genişleterek, Avrupa’daki operasyonlarını güçlendirdi. Sompo’nun uluslararası teminat ağı 160’tan fazla ülkeye ulaşıyor. Sompo Holdings’in Türkiye iştiraki olan Sompo Sigorta, 2001’de kuruldu, 2002’de faaliyete geçti. 2010 yılında ise Sompo Holdings tarafından satın alındı. Şu anda yaklaşık 1.100 çalışanı, 6 bini aşan acentesi ve 2,9 milyon müşterisi olan bir şirket.

“Katma değerli satın almaya açığız”

Sompo International Holdings’in eylül başında Aspen Insurance Holdings’i 3,5 milyar dolara satın alması sonrası Türkiye ya da globalde yeni satın alma yapıp yapmayacakları yönündeki soruyu yanıtlayan Uğur, “Katma değer yaratabilecek şirketler için satın alma fırsatlarına açığız. Bununla birlikte, sadece satın alma yapmak için bir strateji izlemiyoruz.

Globalde Sompo Holding’in organik ve inorganik büyüme hedefleri mevcut. Biz uzun süredir yatırımcı bir şirketiz. Eğer piyasada bize katma değer yaratabilecek bir şirket olursa her zaman değerlendirmeye açığız. Sermayedarımız da zaten bu konuda açık ve Avrupa’da büyümeye çalışıyor. Birçok ülkede yeni lokasyonlar açtı. Türkiye’ye de pozitif baktığı ve stratejik olarak da önemli olduğu için, buralarda herhangi bir fırsat çıkarsa değerlendirmeyi de düşünür, düşünecektir. Aspen’in satın aldığına ilişkin haberler çıktı evet, biz de basından takip ettik” diye konuştu.