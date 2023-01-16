Özel sağlık sigortası yaptırırken fiyatı düşürmek mümkün mü? İşte 6 formül...

Özel sağlık sigortası fiyatları bir yılda yüzde 180 oranında zamlandı. Vatandaşlar, yüksek fiyat artışından dolayı şikayetçi.

Peki, özel sağlık sigortalarında fiyatı düşürmenin yolu var mı?

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, bugünkü köşe yazısında özel sağlık sigortasında fiyatları düşürmenin formüllerini yazdı.

Doğan, şunları kaydetti:

"- Özel sağlık sigortanızı tamamlayıcı sağlık sigortasına çevirebilirsiniz.

- Bugün üç kişilik bir aile, ayakta ve limitli yatarak tedaviyi kapsayan özel sağlık sigortası yaptırmak istediğinde primi 50-55 bin liralarda. Aynı aile, aynı şartlarda tamamlayıcı sağlık sigortasını tercih ederse fiyat 25 bin liraya düşüyor.

- Özel sağlık sigortası tercih edip de sadece yatarak tedavili bir sigorta alındığında üç kişilik bir ailenin 50 bin liralık primi 20 bin liraya iniyor.

- Tamamlayıcı sağlık sigortası tercih edip, ayakta tedaviyi almayıp, sadece yatarak tedavili bir poliçe yaptırıldığında üç kişilik bir ailenin ödeyeceği prim 4 bin liraya kadar düşüyor.

- Özel sağlık poliçesi yenilenirken ya da yeni yaptırılırken sadece yatarak tedavi tercih edilirse primler yarı yarıya iniyor. Ayakta tedavi seçilecekse de katılım paylı poliçeler tercih edilebilir. Yani, sigorta şirketi ayakta tedavinin belirli bir miktarını karşılar, üzerini sigortalı cepten öderse primlerde ciddi indirimler olur.

- Sigortayı yaptırırken ya da yenilerken sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen A sınıfı hastaneler kapsam dışı bırakılarsa prim yüzde 25-30 arasında ucuzluyor."