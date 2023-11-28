“Primler en az yüzde 65 artar"

Unico Genel Müdürü Ender Güzeler, sigorta sektörünün 2024 ve 2025 yıllarında artık kişilerin riskine göre sigorta fiyatlaması yapmaya başlayacağını söyledi. Sektörün bu konuda hazırlık yaptığını ifade eden Ender Güzeler, “Unico olarak biz de riski düşük müşterimize daha uygun fiyatla ürün satmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Uzun bir aranın ardından İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler, şirketin 2023 yılı performansını açıklayıp sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Güzeler, yılsonunda yüzde 65 enflasyon beklentisi olduğunun hatırlatılması üzerine, “Yılsonunda enflasyon yüzde 65 olursa sigorta primleri de en az yüzde 65 oranında artar” dedi

DASK maliyeti artacak

Deprem sigortalarında ise gerek yurtdışında faizlerde yaşanan artış, gerekse Türkiye özelinde risklerdeki artışı yüzünden yurtdışı reasürans firmalarının maliyetleri yükselttiğini açıklayan Güzeler, “Geçen yıl yüzde 3.5 olan maliyetimiz bu yıl iki katından fazla arttı. En son DASK kurumu yüzde 7.5 maliyet ödedi.

Bu maliyet tüketiciye yansıyacaktır” değerlendirmesinde bulundu. Toplantıda Türkiye’de 35 yıldır faaliyet gösteren Unico Sigorta’nın ilk dokuz aylık faaliyetlerine ilişkin de değerlendirmelerde de bulunan Güzeler, bu konuda şu bilgileri paylaştı; “Bu yılın ilk 9 ayında net karımız 683 milyon lirayı, öz sermayemiz ise 1,5 milyar lirayı aştı. Eylül sonu hasar prim oranına bakıldığında tüm branşlar özelinde yüzde 75 gibi kârlılığa etken oluşturan bir hasar primi bulunuyor."

İhtiyaca özel ürünleri var

2024'te hem ürün ve hizmet hem de fiyatlama anlamında çalışmalar yaptıklarını da anlatan Ender Güzeler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yıl lansmanını yaptığımız sektörde ilk olan Tam Kasko ürünümüz ile müşterilerimize tüm kasko ana ve ek teminatlarını uygun fiyatlarla sunuyoruz.

Bu ürüne özel güvence sağladığımız mekanik arıza, donma, eskime, gelir kaybı gibi ek teminatlar ile müşterilerimizi başlarına gelebilecek olası tüm risklere karşı koruyoruz. Ayrıca bireysel müşterilerimize özel lastik saklama hizmetimizi kasko müşterilerimize de ücretsiz olarak sunuyoruz. Bunun yanı sıra UniKobi ürünümüz ile de 25 milyon TL'ye kadar sigorta bedelli 70'e yakın faaliyet alanında KOBİ’lerimize deprem, yangın, hırsızlık gibi ana teminatlarımız da var.

Ayrıca sigortalılarımızın ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen gelir kaybı, elektronik cihaz, makine kırılması, kâr kaybı, kira kaybı, 3. Şahıs sorumluluk gibi pek çok ek teminat da bulunuyor. Üstelik bu poliçeyi düzenlerken müşterilerimizden riziko teftiş, soru formu veya fotoğraf istemeden hızlı bir şekilde hizmet veriyoruz." Unico Sigorta, ayrıca müşteri odaklı yaklaşımı desteklemek için Müşteri Mükemmeliyet Merkezi kurdu.

Zemin etüdü başlattı

Unico Sigorta’nın Kahramanmaraş merkezli depremlere bağlı olarak bugüne kadar bölgeye 640 milyon TL’lik ödeme gerçekleştirdiğini söyleyen Ender Güzeler, “B aldığımız en önemli ders deprem sonrası etkilerin hızlı ve etkin çözümüne ilişkin olarak çalışmak oldu. Bu kapsamda Kocaeli Üniversitesi Jeoloji ve Jeofizik Mühendislik Bölümü ile AR-GE tabanlı bir proje çalışması başlattık.

Bu projeyle hasara neden olan zemin etkisi, faya uzaklık, topografik eğim, yerel jeolojik özellikler, yeraltı suyu seviyesi, deprem ivmesi gibi pek çok etkinin bir arada değerlendirileceği bir çalışma yürüteceğiz. Çalışmaya Marmara bölgesi ile başladık. Sanıyorum bir yıl içinde tamamlanacak. Ardından bu çalışmayı tüm Türkiye çapında genişleteceğiz."