Quick'ten KOBİ'lere özel sağlık sigortası

‘Oksijen Plus’la 35 kritik hastalık için ise anında tazminat almak mümkün hale geliyor. KOBİ'lere özel hazırlanan "Oksijen Plus", sektörün ilk ve tek hibrit grup sağlık sigortası olma özelliğini taşıyor. TOBB ve SAİK iş birliği ile hazırlanıp KOBİ'lerin ve levhaya kayıtlı tüm acentelerin hizmetine sunulan "Oksijen Plus"ın kapsamı 35 kritik hastalığa kadar genişletilerek, altın, gümüş ve bronz paket seçenekleriyle birlikte sunuluyor. Ayrıca yatarak tedavilerde tamamlayıcı sağlık, çocuk kanseri ve kazaya bağlı fonksiyonel bozukluk ile ferdi kaza teminatlarını da bu ürün içerisinde alabilmek mümkün oluyor.

Tek poliçede 4 teminat ayrıcalığı sunan sigortaya 15-65 yaş arasındaki çalışanlar dahil olabiliyor. Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, "Hem KOBİ ve acenteler hem de çalışanlar açısından 'kazan kazan' bir tablo yaratan Oksijen Plus'ı, en ideal grup sağlık sigortası paketi olarak görüyoruz. Üstelik sadece Quick Sigorta acentelerini değil, levhaya kayıtlı tüm acentelerin yararlanabileceği bu ürün, hem cinslerinden farklı olma özelliği de taşıyor" dedi.