Rotalar değişti, sigorta maliyetleri yükseldi
Ortadoğu da yükselen jeopolitik gerilimin, küresel sigorta ve reasürans piyasalarında yeni bir kırılma noktası oluşturduğunu belirten IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, öncelikle, sigorta primlerinde belirgin bir artış yaşandığını söyledi. Çiftçi, “Reasürans maliyetleri artar, poliçe şartları yeniden tanımlanır” değerlendirmesini yaptı.
Sevilay ÇOBAN
Artan küresel gerilimler, yalnızca diplomatik dengeleri değil; lojistikten sigortacılığa kadar birçok sektörü doğrudan etkiliyor. Bu gelişmelerin deniz taşımacılığı ve sigorta üzerindeki yansımalarını değerlendiren IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, “Jeopolitik gerilimler, deniz taşımacılığının sürekliliğini ve güvenliğini doğrudan etkileyen en kritik dışsal faktörlerden biridir. Bu tür gerilimler; gemi güzergâhlarının değişmesine, taşıma maliyetlerinin yükselmesine, limanlara erişimin kısıtlanmasına ve operasyonel risklerin artmasına neden olur. Özellikle çatışma bölgelerine yakın seyreden ticaret yolları –örneğin Hürmüz Boğazı, Kızıldeniz, Bab el-Mandeb gibi hassas geçitler– ciddi tehdit altına girebilir. Bunun sonucu olarak navlun fiyatlarında ani yükselişler, teslimat sürelerinde sapmalar ve taşıyıcılar için artan güvenlik maliyetleri gözlemlenebilir” dedi.
Sigorta ürünleri yeniden yapılandırılabilir
Son dönemde Orta Doğu merkezli ticaret rotalarında ciddi kırılmalar yaşandığına dikkat çeken Murat Çiftçi, deniz taşımacılığı rotalarının değişmesine neden olan jeopolitik olayları şu örneklerle sıraladı: “Kızıldeniz’den geçen taşıma hatları, çeşitli grupların saldırıları nedeniyle daha riskli hale geldi. Bu durum, özellikle Asya-Avrupa arasında ticaret yapan taşıyıcıları, Ümit Burnu gibi daha uzun ve maliyetli rotaları tercih etmeye zorladı. Bu değişim sadece yakıt ve zaman maliyeti değil, aynı zamanda sigorta primlerinin artması ve gemi bulunurluğunun azalması gibi ikincil etkiler doğurdu. İleriye dönük olarak; eğer bölgedeki gerilimler kontrol altına alınamazsa, deniz taşımacılığı rotalarının kalıcı olarak değişmesi, alternatif lojistik çözümlere yönelim ve sigorta ürünlerinin yeniden yapılandırılması gibi gelişmeler kaçınılmaz olacaktır.”
Yüksek riskli bölgeler teminat dışı kalabilir
Jeopolitik risklerin artmasının, sigorta sektöründe hem teknik hem de finansal sonuçlar doğurduğuna dikkat çeken Murat Çiftçi, “Öncelikle, sigorta primlerinde belirgin bir artış yaşanır; çünkü riskin gerçekleşme olasılığı yükselmiştir. Ayrıca bazı bölgeler ‘yüksek riskli bölge’ ilan edilerek teminat dışında bırakılabilir ya da özel onaylara tabi hale gelebilir. Bununla birlikte; reasürans maliyetleri artar, poliçe şartları yeniden tanımlanır ve sigorta sağlayıcılar daha selektif davranmaya başlar. Bu durum, taşıyıcılar ve ihracatçılar için sigorta bulmayı zorlaştırabilir ve nakliyat operasyonlarını daha karmaşık hale getirebilir” dedi.
Deniz sigortacılığında yeni ihtiyaçlar doğdu
Çiftçi, deniz taşımacılığında jeopolitik risklere karşı en etkin koruma sağlayan sigorta türleri hakkında şunları söyledi: “Savaş ve Grev (War and Strikes) klozlarını içeren Gövde ve Makine (Hull & Machinery) sigortaları ile Yük Sigortaları (Cargo Insurance) kapsamındaki savaş teminatlarıdır. Ayrıca, bazı özel durumlar için Kidnap & Ransom (K&R) sigortaları, Political Risk Insurance ve Marine War Insurance gibi ek poliçelerle genişletilmiş koruma sağlanır. Bu sigorta türleri; savaş, iç savaş, terörizm, sabotaj, el koyma ve abluka gibi durumları kapsayarak armatörlerin ve yük sahiplerinin risklerini minimize eder.”
Etkin strateji: Proaktif risk yönetimi
Deniz taşımacılığı ve sigorta sektöründe jeopolitik risklerin yönetimi için en yaygın ve etkin stratejinin, proaktif risk yönetimi ile dinamik sigorta çözümlerinin birlikte yürütülmesi olduğuna dikkat çeken Murat Çiftçi, “Bu kapsamda: risk haritaları güncellenir, alternatif rotalar hazırlanır, günlük istihbarat takibi yapılır, savaş teminatlı poliçeler genişletilir ve reasürans programları, bölgesel kırılganlıklar gözetilerek yeniden yapılandırılır. Ayrıca, sigorta brokerleri bu süreçte kilit rol oynar; çünkü doğru sigorta planlaması ve uygun teminat yapısının kurulması, sadece bir poliçe satışı değil, aynı zamanda stratejik danışmanlık hizmetidir. Biz IBS olarak bu bilinçle, müşterilerimize sektörel gelişmelere duyarlı, sürdürülebilir ve ihtiyaç odaklı çözümler sunuyoruz” dedi.