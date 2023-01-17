Sağlık, kasko ve konut poliçesi seçerken dikkat!

Uludüz, bu branşları yaptırırken tüketicilere yardımcı olacak önemli kriterleri şöyle sıralıyor:

Poliçe satın alırken ihtiyaca uygun teminatların dahil edildiğinden emin olmak gerekiyor.

Teminat limitini belirlemek poliçe tutarını optimumda tutmak için önemli. Katılım payının düşük olması da kişinin daha az ödemesini sağlıyor. Müşterinin gitmeye alışkın olduğu doktorların bulunduğu hastanelerin, sigorta şirketinin anlaşmalı hastaneler listesinde olup olmadığına bakmak gerekiyor.

Özel sağlık sigortası kapsamında bazı hastalıklar için belirlenen birkaç aylık bekleme süresi farklı şirketlerde farklı uzunluklarda olabiliyor.

Sigorta şirketleri yıl boyu hiçbir hasar talebinde bulunmayanlar için ertesi yıl “hasarsızlık indirimi” uyguluyor.

Kaskoda İMM'ye dikkat

Başta servis ağı, orjinal cam, ikame araç olmak üzere temel kasko teminatlarının fiyatı ciddi ölçüde etkileyebildiğini belirten Bora Uludüz, kasko ürünündeki en önemli teminatın ihtiyarı mali mesuliyet (İMM) olduğuna dikkat çekerek,

“Şöyle düşünün: Trafikte lüks bir araca çarpmanız durumunda milyonlarca TL’lik zarara yol açabilirsiniz. Bu durumda yüksek tutarlı, hatta sınırsız İMM size tam güvence sağlar, kafanız rahat olur. Üstelik sunduğu değere karşılık İMM limitini arttırmanın fiyatı oldukça bütçe dostu” diyor.

Konut sigortası temel teminatların yanında ihtiyaca bağlı olarak eklenebilecek pek çok ek teminat bulunuyor. Uludüz, poliçe satın alırken dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıralıyor:

Sigorta yaptıracağınız konutta kiracı ya da ev sahibi olmanız, teminatların kapsamı açısından önemli. Ev sahipleri için bina ve eşya teminatını bir arada almak gerekirken, kiracıların yalnızca eşya teminatı sağlayacak bir poliçe oluşturması yeterli olacaktır.

Konut sigortası, poliçe kapsamına giren, evdeki bazı teknolojik cihazlar için meydana gelecek kaza durumlarına karşı da güvence sağlar. Ancak bu teminatların oluşturulmasında cihaz yaşına dikkat etmek gerekir. Konut sigortası alırken, Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ile arasındaki farkları iyi anlamak gerekir. DASK, yalnızca deprem nedeniyle binanın hasar görmesi ve bu hasarın sigortalılar için maddi kayıp oluşturması durumunda geçerli olurken, konut sigortası çok daha geniş kapsamlıdır.