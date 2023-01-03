Sahte poliçelere dikkat!

Özellikle banka teminat mektubuna alternatif bir finansal enstrüman niteliğindeki kefalet sigortasına yönelik ‘sahte işlemler’ hakkında konuşan Benli, “Kefalet sigortası, sektörümüzün finansal sistem içerisindeki önemini ve potansiyelini gösteren kıymetli bir ürün. Bilinirliği arttıkça ürüne olan talebin de artış gösterdiği kefalet sigortası, dolandırıcıların da dikkatini çekmiş durumda" dedi.

Dolandırıcıların, ürünleri olan teveccühü kötüye kullanmalarına izin vermeyeceklerini vurgulayan Benli “TSB olarak konuyla ilgili hukuki girişimleri yaptık. Söz konusu web sitesinin kapatılmasını sağladık” dedi. Atilla Benli ayrıca, sadece TSB’nin resmî web sitesi olan www. tsb.org.tr adresine itibar edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Emel YİĞİT