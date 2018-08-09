SAİK'de İstanbul acenteleri Levent Korkutu destekleyecek

09 Ağustos 2018

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) seçimlerinde iki aday başkanlık için yarışacak. Acentelerin yakından tanıdığı ve uzun yıllar İTO'da mesleği temsil eden Levent Korkut ile Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) Başkanı Murat Büyükçelebi, SAİK başkanlığına aday.

İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı ve üyeleri ile İstanbul’da bulunan Sigorta Acenteleri Dernek Başkanları TOBB SAİK seçimleri öncesinde SAİK başkan adayı Levent Korkut ve ekip arkadaşlarıyla bir araya geldi. Seçimlerde İstanbul’un birlikteliği teyit edildi, destek mesajları verildi.

İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Hüseyin Duru yaptığı konuşmada, 8 yıldır İstanbul’un SAİK içindeki eksikliğinin bu dönemde çok hissedildiğini belirterek, “Sigorta şirketlerinin İstanbul’da olması sebebiyle, bu temsilin çok önemli buluyoruz. Bu dönem Levent Korkut önderliğindeki tüm Türkiye mozaiğinden oluşacak tecrübeli ekibin kazanması halinde 81 ili kucaklayacaklarına inanıyorum” dedi.

"Sorunların üstesinden en kısa sürede geleceğiz"

Levent Korkut ise yaptığı konuşmada, "İstanbul adına delege arkadaşlardan almış olduğum yetki ve güven ile İstanbul adına ve Türkiye’deki tüm acenteler adına çok başarılı çalışmalar yapacağımızdan hiç kuşkum yok. Zira biz acentelerin 4 yıl daha kaybetme tahammülü ve lüksü yoktur. Sorunlarımız herkes tarafından bilinmekte ve bunların çok acil çözümü gerekmektedir. Oluşturacağımız 40 kişilik Sektör Meclisi ve onun seçeceği 7 kişilik asıl ve 7 kişilik SAİK yedek yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla tek vücut olarak bu sorunların üstesinden en kısa sürede geleceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. İşimizi biliyoruz sorunları biliyoruz sektörümüz ve piyasayı biliyoruz piyasada soluk alan veren insanlarız ve birbirlerine inanan insanlar olarak da yola çıkıyoruz." diye konuştu.

Toplantıya İTO Sigortacılık Meslek Komite Başkanı ve Üyeleriyle ANSADER, ASİAD, AVSAD, PASAD, SAAD, SAB ve TEKSADER dernek yönetimleri katılım gösterdi. Toplantı Saik Başkan Adayı Levent Korkut ve ekibine başarı ve destek dilekleriyle sonlandırıldı.