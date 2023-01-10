Savaşın sektöre maliyeti 36 milyar dolara ulaşacak

Rusya Ukrayna savaşı sigorta sektöründe ciddi maliyet artışlarına sebep oldu. Özellikle hava ve deniz sigortacılığı savaştan etkilendi. IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, Rusya Ukrayna savaşının sigorta sektöründe beklenmedik hasar maliyetlerine yol açtığını söyledi. Savaşın sigorta sektörüne toplam maliyetinin 36 milyar dolara ulaşacağının tahmin edildiğini kaydeden Çiftçi “Savaş, özellikle havacılık ve deniz sigortalarında önemli prim artışlarına sebep oldu. Bu branşlarda ‘savaş’ teminatını s ağlamak zorlaştı ve savaş teminatı primlerinde en az 2-3 kat olmak üzere artış yaşandı” dedi.

Özellikle savaş teminatı sağlayan reasürörlerin çok ciddi önlemler almaya başladıklarını belirten Çiftçi, savaş dolayısıyla gerçekleşen hasarların, reasürans primlerinde ciddi artışlara ve sağlanan kapasitelerde düşüşlere sebep olduğunu söyledi. Reasürörler şu aşamada küçük hasarlar için rezerv ayırmış durumda. Çiftçi’nin değerlendirmesine göre reasürörlerin prim konusunda daha az esnek tavır sergilemeleri olası. Ayrıca küresel maliyet artışları ve sigorta değerleri de primleri ciddi biçimde etkileyecek. Buna bağlı olarak teminatlarda daralma ve muafiyetlerde artış gibi durumlar da gündeme gelebilir. Bununla beraber yasal kontrollerin artık daha sıkı ve daha uzun sürmesi de bekleniyor.

Murat Çiftçi havacılık sektöründeki gelişmelerle ilgili ise şu bilgileri verdi: “Savaş ve enerji maliyetlerindeki artışlar, sigortalanan değerlerin ve primlerin artışına da sebep oluyor. Pandemi dolayısıyla gerçekleşemeyen, iptal edilen uçuşların; sigorta sektörünü de ciddi bir şekilde sarstığını belirtebiliriz. Havacılık sektörü hacim ve ciro kaybı yaşarken havacılık risklerini koruyan sigorta klozları da yeni dünya şartlarına göre biçimlendirilmiş ve teminatlara gerekli istisna ve genişletmeler getirilmiş durumda. Bu durum, prim hacmi hatırı sayılır bir şekilde düşen yerli ve global sigorta şirketlerini de prim artışına gitmeye zorladı, fiyatlar arttı. "