Sigorta poliçeniz artık tek tıkla cebinize geliyor

Esin ÇETİNEL

Karmaşık sigorta ürünlerini satın almak isteyenlere son yıllarda sigorta satış platformları can simidi oldu. Bugün ardı ardına kurulan platformlar sayesinde ihtiyaç sahipleri 20’yi aşkın sigorta şirketinin neredeyse tamama yakın ürününe tek tuşla ulaşıp hem fiyat, hem ürün detaylarını karşılaştırma imkanına kavuştu. Artık tek tıkla evinizi arabanızı, sağlık sigortanızı satın alabiliyorsunuz.

Hem zamandan, hem de karşılaştırma imkanı nedeniyle fiyatsal anlamda büyük avantaj sağlayan sigorta platformları yapay zeka sayesinde ise kişiselleştirilmiş ürünler de sunmaya başladı. Bugün milyonlarca insan bu platformları ziyaret edip sigorta ürünlerini sorgulayıp anında satın alıyor. Üstelikte bu hizmet için herhangi bir ücret de ödenmiyor.

Hasar sonrası 3 saniyede yanıt

Sigortam.net 24 sigorta şirketinin onlarca farklı ürününü müşterilerine sunuyor. Satış sonrasında ise müşterilerinin 7/24 muhatap bulacakları ve hasar anlarında üç saniye içinde telefonlarına yanıt alabildikleri bir sistem inşa ettiklerini söyleyen Sigortam.net CEO’su Bora Uludüz, “Kasko, Zorunlu Trafik Sigortası, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Özel Sağlık Sigortası, DASK, Konut Sigortası, Evcil Hayvan Sigortası, Seyahat Sağlık Sigortası, Cep Telefonu Sigortası gibi ihtiyaçlarında müşterilerimiz web sitemiz ve çağrı merkezimiz üzerinden bize kolaylıkla ulaşabiliyor, merak ettikleri soruların yanıtlarını bulabiliyorlar” diyor. Sigortam.net bugüne kadar 9 milyonu aşkın müşteriye hizmet sundu. Firma aynı zamanda Yapay Zekâ Destekli Sigorta Kapsam Puanlaması uygulamasını da hayata geçirdi.

Bu sistem sayesinde teklifleri müşterilerine düşük fiyatlı, geniş kapsamlı ve fiyat-performans dengesi açısından öne çıkan olmak üzere 3’lü kart gösterimiyle sunmaya başladıklarını açıklayan Bora Uludüz, sözlerini şöyle sürdürüyor; “Poliçe seçme sürecindeki bu iyileşmeyi, satın alma, yenileme, satış sonrası süreçlerde, hasar anında, kısacası tüm deneyim süreçlerinde de etkili bir şekilde uygulamayı başardık.”

23 sigorta şirketi var

Örneğin, BHL’nin (Budget Holdings Limited) iştiraki Koalay ve Hesapkurdu platformlarından şu an için 23 sigorta şirketinin ürünlerine ulaşılabiliyor. Müşterilerine Zorunlu Trafik Sigortası, Kasko Sigortası, DASK, Konut ve Eşya Sigortaları, Motosiklet Sigortası, İMM (İhtiyari Mali Mesuliyet) Sigortası, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Seyahat Sigortası ürünleri sunan Koalay ve Hesapkurdu’nun aylık ziyaretçi sayısı ise 600 bin seviyesinde.

Ziyaretçilerin, site üzerinden sigorta şirketlerinin sunduğu sigorta tekliflerini, poliçe tutarlarını ve poliçe kapsamlarını çok kısa bir süre içerisinde tarayarak karşılaştırabildiklerini söyleyen Koalay ve Hesapkurdu Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Çetinkaya, “Bu sayede, bütçelerine ve ihtiyaçlarına en uygun teklifi arama işini onlar adına yaparak zamandan tasarruf etmelerini ve poliçelerini kolayca satın almalarını sağlamış oluyoruz.

Aynı zamanda sitemiz üzerinden ulaşabilecekleri bilgilendirici yazılarımız ve hesaplama araçlarımız sayesinde sigorta hakkında akıllarına takılan birçok sorunun cevabına ulaşabilirler” diyor. Bu hizmetler karşılığında hiçbir ücret talep etmediklerinin de altını çizen Ali Çetinkaya, müşteri bilgilerinin güvence altında bulunduğunu üçüncü şahıs ve kurumlarla paylaşılmadığına da dikkat çekiyor.

Kasko alana bedava akaryakıt

Aktifbank’ın iştiraki Sigortayeri, 20’den fazla sigorta şirketiyle çalışyor. Müşterilerine fiyat, teminat karşılaştırma ve güvenli ödeme altyapısı sunan Sigortayeri, online, mobil ve çağrı merkezi satış kanallarını kullanıyor.

30’a yakın iş ortağı ile müşterilerin ihtiyacı olan tüm sigorta ürünlerini sunabildiklerini söyleyen Sigortayeri Genel Müdürü Ali Gülcan, “Trafik, kasko, İMM, konut sigortaları, sağlık sigortaları, seyahat sağlık sigortası, cep telefonu sigortası ve ferdi kaza sigortası gibi branşlarda ürünlerimiz mevcut” diyor.

Lansman kampanyası ile birlikte aylık ziyaretçi sayısı iki milyon seviyesinde bulunan Sigortayeri, kullanıcılarına; sigorta tekliflerini karşılaştırma, teminatlarını düzenleyebilme ve online güvenli ödeme sistemleri ile poliçelerini satın alma imkanı sağlıyor.

Aynı zamanda yapay zekâ platformlarını kullanarak müşteri isteklerini anlamaya çalıştıklarını da ifade eden Ali Gülcan, sözlerini şöyle sürdürüyor; ‘Örneğin, oto branşları özelinde sunduğumuz teminat özelleştirme fonksiyonumuz ile poliçe bedellerini daha uygun hale getiriyoruz.

Meslek bilgisi belirtilip İMM ve ikame araç özelleştirmesi ile kullanıcılarımıza doğru poliçe fiyatlaması yapabiliyoruz. Sigorta satın alımlarında; 1 depo akaryakıt hediye kampanyamızı da devreye aldık. Sigorta cüzdanı, müşteri sadakat programı, akıllı hasar profillemesi konuları üzerinde çalışıyoruz.

Avantajları saymakla bitmiyor!

Sigorta platformları müşterilerine çok sayıda avantaj sunuyor. Bu avantajlardan bazıları şöyle;

-Çok sayıda firmanın bilgisine aynı anda ulaşıp karşılaştırabiliyorsunuz

-Yapay zeka sayesinde ihtiyacınıza ve bütçenize en uygun ürünü anında görebiliyorsunuz

- Zamandan tasarruf sağlıyor

- Ürün bazında indirim ve kampanyaları görebiliyorsunuz

-Kişiselleştirilmiş ürünler sunuluyor

-Satın alınan poliçeler elektronik cihazlara indirilebiliyor veya e-posta adresine gönderiliyor.

- Sorgulama ve satın alma sonrası hiçbir ücret ödenmiyor.