Sigorta sektörü güven, birleşme ve dönüşüme odaklanacak
PwC’nin hazırladığı; sigorta sektörünün 2025 ve sonrası dönemde gelecek konumunu ele alan ‘Sigorta 2025 ve Sonrası’ adlı rapor, sigortacılığın güven, birleşme ve dönüşüme odaklandığını belirtiyor. Büyüme aşamasında dijital atağa geçmenin stratejik zorunluluk olduğu vurgulanıyor.
Kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara sektör odaklı denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan PwC, sigorta sektörünün 2025 ve sonrası dönemde gelecek konumunu ele alan ‘Sigorta 2025 ve Sonrası’ adlı raporunu hazırladı.
Rapora göre, yeniden tasarlanan sigortacılığın güven, birleşme ve dönüşüme odaklandığını belirtirken, sigortacıların COVID-19’un getirdiği zorlukları dikkat çekici bir biçimde üstesinden geldiği vurgulanıyor. Raporda, sektörün poliçe sahiplerine karşı artan sorumluluklarını karşıladığı, işlerinde daha önce benzeri görülmemiş kesintilerle uğraştığı, müşterileri için sınırlarını aştığı ve bu zor kriz döneminde değerini kanıtladığına dikkat çekiliyor.
Raporda; sektörün nereye evrildiğini, COVID-19’un makroekonomik etkilerini; ESG (çevresel, sosyal, yönetişim) ve işgücü ile ilgili zorlukları tanımlamak için hangi uzun vadeli değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu değerlendirme zamanı olduğu ifade ediliyor. Güven ve toplumsal amaç kavramları sektörde her zamankinden daha büyük bir rol oynadığı için bazı piyasa oyuncuları uzun vadeli stratejilerini yeniden gözden geçiriyor.
Sektör hız ve çabukluktan yoksun
Geleceğin Sigortacılığı 2020 raporu baz alınarak 2025 ve sonrasında sigortacılığa ilişkin görüşlerin ortaya konduğu rapor, sektörel 5 eğilimin yanı sıra sigortacıların 5 stratejik zorunluluğuna işaret ediyor. Rapor, sektörün içinde ve dışında hızla gelişmeye devam eden dijital ve analitik yetkinliklerin birçok oyuncuyu baskı altına aldığını ve dağıtım, operasyon ve taleplerde, dijital çabalar ve adaptasyonun keskin artışını gözlemlediğini ifade ediyor. Ancak, sigortacıların, hala hız ve çabukluktan yoksun olduklarını, sürdürülebilir bir rekabet avantajı için dijitale taze bir yaklaşım gerektiğini vurgulanıyor.
Dijital atağa geçin
Dijital olarak yönlendirilen, müşteri görüşlerini, teklifleri, kabiliyetleri, çalışanları ve kültürü belirgin ve kopyasının yapılmasının zor olduğu bir şekilde birleştiren veri merkezli bir organizasyona gereksinim duyulduğu belirtiliyor. Raporda ayrıca, sigortacılara bir sonraki büyüme aşamasına geçerken göz ününde bulundurmaları için birbirleri ile bağlantılı ve karşılıklı destekleyici stratejik zorunluluklar şu şekilde sıralanıyor;
-Dijital ile atağa geçin.
-Müşteri merkezli ekosistemi benimseyin.
-Organizasyonlarınızın temeline ESG’yi yerleştirin.
-Yetenek için yarış kazanın.
-Uygulamaya öncelik verin.
İhtiyaçlara göre dönüşen rekabette avantajlı
Raporda, müşterilerinin ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için iş modelini dönüştüren sigortacıların belirgin bir rekabet avantajı sağlayacakları anlatılıyor. Odağın amaç, güven, dönüşüm üzerine olması ile birlikte, sektörün evrimleşmesi önümüzdeki yıllarda herkes için büyük bir önemi olacağı vurgulanıyor.
Geleceği etkileyecek 5 eğilim
-Belirsiz dünyada genişleyen güven açığı
-Çabuk evrimleşen müşteri ihtiyaçları ve tercihleri
-Artan dijital ve yapay zekâ dünyası
-İklim riski ve sürdürülebilirliğe odaklanma
-Birleşme, iş birliği ve rekabet