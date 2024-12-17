Sigorta sektörü güven, birleşme ve dönüşüme odaklanacak

Kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara sek­tör odaklı denetim, vergi ve danışmanlık hizmet­leri sunan PwC, sigorta sek­törünün 2025 ve sonrası dö­nemde gelecek konumunu ele alan ‘Sigorta 2025 ve Son­rası’ adlı raporunu hazırladı.

Rapora göre, yeniden tasarla­nan sigortacılığın güven, bir­leşme ve dönüşüme odaklan­dığını belirtirken, sigortacı­ların COVID-19’un getirdiği zorlukları dikkat çekici bir bi­çimde üstesinden geldiği vur­gulanıyor. Raporda, sektörün poliçe sahiplerine karşı artan sorumluluklarını karşıladı­ğı, işlerinde daha önce ben­zeri görülmemiş kesintilerle uğraştığı, müşterileri için sı­nırlarını aştığı ve bu zor kriz döneminde değerini kanıtla­dığına dikkat çekiliyor.

Raporda; sektörün nere­ye evrildiğini, COVID-19’un makroekonomik etkilerini; ESG (çevresel, sosyal, yöne­tişim) ve işgücü ile ilgili zor­lukları tanımlamak için hangi uzun vadeli değişikliklere ihti­yaç duyulduğunu değerlendir­me zamanı olduğu ifade edili­yor. Güven ve toplumsal amaç kavramları sektörde her za­mankinden daha büyük bir rol oynadığı için bazı piyasa oyun­cuları uzun vadeli stratejileri­ni yeniden gözden geçiriyor.

Sektör hız ve çabukluktan yoksun

Geleceğin Sigortacılı­ğı 2020 raporu baz alınarak 2025 ve sonrasında sigortacı­lığa ilişkin görüşlerin ortaya konduğu rapor, sektörel 5 eği­limin yanı sıra sigortacıların 5 stratejik zorunluluğuna işaret ediyor. Rapor, sektörün için­de ve dışında hızla gelişmeye devam eden dijital ve analitik yetkinliklerin birçok oyun­cuyu baskı altına aldığını ve dağıtım, operasyon ve talep­lerde, dijital çabalar ve adap­tasyonun keskin artışını göz­lemlediğini ifade ediyor. An­cak, sigortacıların, hala hız ve çabukluktan yoksun oldukla­rını, sürdürülebilir bir reka­bet avantajı için dijitale taze bir yaklaşım gerektiğini vur­gulanıyor.

Dijital atağa geçin

Dijital olarak yönlendirilen, müşteri görüşlerini, teklif­leri, kabiliyetleri, çalışanları ve kültürü belirgin ve kopya­sının yapılmasının zor oldu­ğu bir şekilde birleştiren ve­ri merkezli bir organizasyona gereksinim duyulduğu be­lirtiliyor. Raporda ayrıca, si­gortacılara bir sonraki büyü­me aşamasına geçerken göz ününde bulundurmaları için birbirleri ile bağlantılı ve kar­şılıklı destekleyici stratejik zorunluluklar şu şekilde sıra­lanıyor;

-Dijital ile atağa geçin.

-Müşteri merkezli ekosis­temi benimseyin.

-Organizasyonlarınızın te­meline ESG’yi yerleştirin.

-Yetenek için yarış kazanın.

-Uygulamaya öncelik verin.

İhtiyaçlara göre dönüşen rekabette avantajlı

Raporda, müşterilerinin ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için iş modelini dönüştüren sigortacıların belirgin bir rekabet avantajı sağlayacakları anlatılıyor. Odağın amaç, güven, dönüşüm üzerine olması ile birlikte, sektörün evrimleşmesi önümüzdeki yıllarda herkes için büyük bir önemi olacağı vurgulanıyor.

Geleceği etkileyecek 5 eğilim

-Belirsiz dünyada genişleyen güven açığı

-Çabuk evrimleşen müşteri ihtiyaçları ve tercihleri

-Artan dijital ve yapay zekâ dünyası

-İklim riski ve sürdürülebilirliğe odaklanma

-Birleşme, iş birliği ve rekabet