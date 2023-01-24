Sigorta şirketlerinin toplam prim üretiminde yüzde 100'ün üzerinde artış

TSB, 2022 yılı Aralık sonu istatistiklerini açıkladı. TSB'den yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Aralık sonu itibarıyla toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 123,2 artış ile 235 milyar 11 milyon 799 bin 710 TL olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde Katılım Sigortacılığı toplam prim üretimi yüzde 120,4 artış ile 12 milyar 55 milyon 367 bin 434 TL oldu.0