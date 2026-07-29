Sigortacılar 2026'yı 2 trilyon lira primle kapatacak

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ve­rilerine göre, sigorta sektörü, 2026 yılının ilk yarısında 743 milyar 851,9 milyon lira prim üretti. Geçen yılın aynı döneminde 576 mil­yar 846,5 milyon lira olan üretim nomi­nal olarak yüzde 29 arttı. Bu dönemdeki toplam prim üretiminin yüzde 84,6’sı­nı hayat dışı, yüzde 15,4’ünü ise hayat grubu oluşturdu. Hayat grubu yüzde 46,2, hayat dışı ise yüzde 26,2 büyüdü.

Sigorta sektörünün yılın ilk 6 aylık per­formansıyla gelecek dönem hedefleri­ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan TSB Başkanı Yaşar, bu yıl haziran ayı itibarıyla sigorta sektörünün yaklaşık 744 milyar liralık prim üretimi gerçek­leştirdiğini belirterek, bunun 629 mil­yar lirasının hayat dışı sigortalardan, geri kalan kısmının ise hayat sigortala­rından elde edildiğini kaydetti. 2025’te 1,2 trilyon liralık prim üretimi gerçek­leştirdiklerini, 31 milyar dolarlık bir üretim hacmine ulaştıklarını hatırla­tarak, “Bu yılı 1,7 trilyon lira, 1,8 tril­yon lira yani 2 trilyon liraya yaklaşan bir prim üretimi hacmiyle kapataca­ğımızı düşünüyoruz.

Birliğimizin or­taya koyduğu 2030 yılı hedeflerinde 50 milyar dolarlık bir prim hacmine ulaşma hedefimiz var. Dolayısıyla do­lar bazında da bu sene büyümeyi ger­çekleştireceğimize inanıyorum. 2025 yılını yüzde 2,68 penetrasyon oranıyla kapatmıştık. Bu yıl asıl hedefimiz olan yüzde 5’lere biraz daha yaklaşacağımı­za inanıyorum” diye konuştu.

“Riskler artıyor”

Yaşar, sigorta şirketlerinin bazı bran­şlardaki rekabetine değinerek, “Aslın­da Türk sigorta sektörünün risklerin arttığı bu dönemde sigortalılarımıza ya da sigortalı adaylarımıza sigortalı ol­mak için iyi bir fırsat tanıdığı bir döne­min içerisindeyiz” dedi.

Trafik ve kas­ko sigortalarında diğer branşlara göre reel büyümenin daha düşük kaldığını ifade eden Yaşar, “Bunda tabii hem şu andaki enflasyonist ortamın etkisi hem de kredilerdeki daralmanın etkisi var. Dolayısıyla yeni araç alım satımında görece dönemsel olarak bir daralma var. Bunlar bu branşlardaki daralma­ya sebep oluyor.

Özellikle tamamlayıcı sağlık alanında vatandaşlarımızın ta­lepleri, ihtiyaçları, sağlık sigortalarının giderek daha çok büyüyen bir branş ol­masını ortaya koyuyor. Vatandaşları­mızın sağlık sigortasına olan ilgisi artı­yor. Çünkü bir yandan nüfusumuz yaş alıyor. Dolayısıyla bizim daha çok sağ­lık sigortalarına ihtiyacımızı artırıyor ki önümüzdeki dönemde aynı zamanda yaşlı bakım sigortalarına olan ihtiyacı­mız da artıracak” diye konuştu.

BES’te fon 2,5 trilyon lira

TSB Başkanı Yaşar, Bireysel Emekli­lik Sistemi’nde (BES) devlet katkısının düşürüldüğünü anımsatarak, “Birey­sel emeklilik sigortalarında yılbaşın­da devlet katkısında 10 puanlık azalma söz konusu oldu. Yüzde 30’dan yüzde 20’ye düştü. Fakat burada bizim bek­lediğimiz gibi özellikle bireysel emek­lilik sigortalarını satan sigorta şirket­lerimizin, özel emeklilik sigorta şir­ketlerimizin performanslarıyla yeni satışlarla burada bir poliçe kaybına ya­ni toplam hacim kaybına rastlamadık.

Bu sevindirici” diye konuştu. BES’te katılımcı sayısı ve sözleşme sayısının arttığına dikkati çeken Yaşar, “BES’te 2,5 trilyon lira civarında bir fonumuz var. Otomatik Katılım Sistemi’nde her ne kadar henüz 100 milyar liralık bir fon olsa da katılımcı sayısında artış­lar yaşıyoruz ve bu alandaki özellikle önümüzdeki dönemde Tamamlayıcı Emeklilik Sistemine giden yoldaki ça­lışmalarımızı da bir yandan sürdürü­yoruz” şeklinde konuştu.

“6 milyon kişiyle ilk kez tanıştık”

Yaşar, SEDDK ile bir yandan yeni sigorta ürünleri, türleri, alanları oluştururken bir yandan da düzenlemelerdeki mevzuattaki eksikliklerinin giderilmesi konusunda yakın çalışma içinde olduklarını söyledi. Artık bütünleşik sigorta adını verdikleri “gömülü sigortacılık” diye bilinen sigorta alanlarında birtakım geliştirmeler olacağını ifade eden Yaşar, “Bugüne kadar mevzuatın el verdiği alanlarda 6 milyon sigortalımızın ilk defa sigortayla tanıştığını ve elektronik cihaz sigortalarında, cep telefonu sigortalarında, beyaz eşya sigortalarında ‘gömülü sigortacılık’ uygulamalarıyla sigorta sistemiyle tanıştığını görüyoruz. Bu uygulamaların daha da derinleşmesini ve birçok hizmet ve malın bu manada sigortalanabilir olmasını sağlamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.