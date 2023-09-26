Sigortada '3.0 dönemi' için geri sayım başladı

Birol BOZKURT

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), tarafından 12. Sigorta Haftası’nda düzenlenen “2. Uluslararası Sigorta Zirvesi” Türkiye ve dünyadan önemli isimleri ve sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

“Afet Riskleri ve Sigorta: Afetlerin Etkilerini Azaltmada Sigortacıların Rolü” temasıyla düzenlenen uluslararası Zirve’de, fikir alışverişlerinin yanı sıra katastrofik hasarları azaltmaya yardımcı olacak en iyi uygulamaların ve en iyi deneyimlerin paylaşılması amaçlanıyor.

Zirve’ye katılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ve SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu önemli açıklamalarda bulundu. Açılışta konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, “Finans sektöründe yaklaşık yüzde 5 paya sahip sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün ekonomimize olan katkısı, aldığı payın çok ötesindedir.

Ayrıca bu sektörler Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında hazırlanan ve afet yaralarının sarılması, makro finansal istikrar, enflasyonun tek haneye inmesi, büyüme ile istihdamın devamını temel alan Orta Vadeli Program (OVP) için de oldukça önemlidir” dedi.

“Sigortada çeşitlilik artacak, sektöre destek sürecek”

OVP kapsamında atılacak adımlara değinen Osman Çelik, afet sigortası mekanizmasıyla vatandaşların tüm afetlere karşı korunacağını, Otomatik Katılım Sistemi’nin işverenlerin de katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşüp Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin kurulacağını söyledi.

Çelik, demografik değişim ve yaşlanma nedeniyle Tamamlayıcı Uzun Süreli Bakım Sigortası oluşturulacağını anlatarak, Bina Tamamlama Sigortası’nın yanı sıra inşaat kalitesinin yükseltilmesi amacıyla Yapı Sorumluluk Sigortası’nın yaygınlaştırılacağını kaydetti. Katılım sigortacılığı ve emeklilik uygulamalarının da içinde yer aldığı Katılım Finans Kanunu çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken Çelik, Türkiye Yüzyılı’nda yeni fırsat alanlarının değerlendirilmesi adına sektöre destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Değişim ‘Sigorta 3.0’ dönemi ile başlayacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu da Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında Sigortacılık Kanunu’nda revize yapılacağını, “Sigorta 3.0” olarak adlandırılan dönemde kilometre taşı niteliğinde birçok değişim yaşanacağını belirtti. Eroğlu, ‘Piyasa Disiplini’ odağında yapılacak etkin denetimlerden veri düzenlemesine, ilişkili kurumlarda reformdan, şahsi sorumluluğa kadar pek çok uygulamanın hayata geçeceğini ifade etti.

Yüzyılın afeti olarak anılan depremlerden sektörün, hızlı organize olarak alnının akıyla çıktığını söyleyen Eroğlu, beklenen Marmara depremi için de çalışmaların başladığını ifade etti. Eroğlu, “Şirketlerin finansal dayanıklılıklarını sağlayabilmek için onlardan stres testleri ve senaryo değerlendirmeleri yapmalarını istedik.

Dengeleme karşılığı düzenlemesi ile hızlıca fon biriktireceğiz. Ayrıca zorunlu deprem sigortasında bir yandan kapsamını genişletiyoruz, diğer taraftan ihtiyari konut sigortasını da kapsayacak reform niteliğinde değişikliklere gidiyoruz. Poliçelerde enflasyon klozu getirerek, sigortalılarımızı deprem riskine karşı koruduğumuz gibi enflasyona da karşı koruyacağız.” dedi.

“Sigorta ekosistemini daha da geliştireceğiz”

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen de Kahramanmaraş depremi sonrasında ortaya çıkan teminat açığına vurgu yaptı. Gülen, “6 Şubat depremlerinin ardından meydana gelen kayıp 105 milyar $ . Yapılan ödeme ise 5 milyar $ seviyesinde. Sigorta Kıymet Bilmektir şiarımınız ışığında, sigortalanmanın önemini daha iyi anladığımız şu dönemde, bu bilinci artırmada ve teminat açığının hızla kapatılmasında hepimize görevler düşüyor” dedi.