Sigortada prim üretimi ilk çeyrekte yüzde 52 arttı

Sigorta sektörünün 2025 ilk çeyrek per­formansını değerlen­diren Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, sektörün geçen yılın aynı dö­neminde 200 milyar liralık prim üretimi gerçekleştirdi­ğini belirterek, “Özellikle bü­yüme kısmında, bu yıl ilk çey­rekte 303 milyar liraya çıkan bir prim üretimimiz var. Bu da %52'lik bir prim büyüme­sine karşılık geliyor” dedi.

“Şirketler, öz kaynaklarıyla sermayelerini güçlendirdi”

Gülen, sektörün geçen yılın tamamında 838 milyar liralık prim üretimi ile %74'lük bü­yüme ve 2,3 trilyon liralık aktif büyüklüğe ulaştığını anımsa­tarak, "Aktif büyüklüğümüz ve teknik kârlılığımız biraz daha yavaş büyüdü, aktif büyüklü­ğümüz 2024 yılı sonundaki 2,3 trilyon liradan ilk çeyrek so­nunda 2,6 trilyon liraya çıktı. Geçen yılın ilk çeyreğine gö­re ise %57'lik bir büyüme gös­terdi. Teknik kârlılıkta ise ge­çen yılın aynı dönemine göre %38 civarında bir teknik kâr­lılık büyümesi var” ifadelerini kullandı.

Gülen, geçen yılın ilk çeyre­ğinde öz kaynak kârlılığının %14 olduğunu anımsatarak, "Bu sene %13'e düştü. Yıllık­landırdığımız zaman %50 ci­varında. Öz kaynak kârlılığını enflasyonla karşılaştırdığımız zaman oldukça başarılı bir so­nuç. Bu yılın ilk çeyreğinde öz kaynak büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre 173 milyar liradan 282 milyar liraya ulaş­tı.

Birçok şirket öz kaynakla­rını artırarak sermayelerini güçlendirdi. Bu da çok önemli bir şey çünkü sigorta sektörü­nün öz kaynağının güçlü olma­sı gerekir. Olası büyük afetlere karşı sağlam bir sermaye yapı­sı olması gerekir. SEDDK'nin attığı bu adımlar ve sektörün buna verdiği olumlu cevaplar­la birlikte sektörün öz kaynağı %63'lük büyüme gösterdi” di­ye konuştu.

"BES'in fon büyüklüğü GSYH'nin yaklaşık %3'ü"

Gülen, BES’in ulaştığı fon büyüklüğünün 1,4 trilyon li­raya ulaştığını ve toplam GS­YH’nin yaklaşık %3'üne sahip olduğunun altını çizerek, odak­larını bireysel emeklilikten zi­yade Tamamlayıcı Emeklilik Sistemine (TES) vererek bu­nun hayata geçmesi için çalış­tıklarını aktardı. Gülen, "Bu ürünle ilgili birçok düzenleme tamamlandı. Şimdi yasal dü­zenlemenin çıkması bekleni­yor” diye konuştu. Prim üre­timinde ve kârlılıkta hayat ve hayat dışı branşların payından bahseden Gülen, "Sigorta sek­törü 2025 ilk çeyrek sonuçla­rında da toplam 34 milyar li­ra dönem kârı açıkladı. Bunun 11-12 milyar lirası hayattan, kalanı da hayat dışından ge­liyor. Sektör, çoğu zaman bu dengeyi koruyor” dedi.