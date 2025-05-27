Sigortada prim üretimi ilk çeyrekte yüzde 52 arttı
Sigorta sektöründe aktif büyüklüğün ilk çeyrek sonunda 2,6 trilyon liraya çıktığını belirten TSB Başkanı Gülen, teknik karlılıkta büyümenin %35 civarında olduğunu söyledi. Gülen, “Öz kaynak büyüklüğümüz 2025 ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %63'lük büyüme gösterdi” dedi.
Sigorta sektörünün 2025 ilk çeyrek performansını değerlendiren Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, sektörün geçen yılın aynı döneminde 200 milyar liralık prim üretimi gerçekleştirdiğini belirterek, “Özellikle büyüme kısmında, bu yıl ilk çeyrekte 303 milyar liraya çıkan bir prim üretimimiz var. Bu da %52'lik bir prim büyümesine karşılık geliyor” dedi.
“Şirketler, öz kaynaklarıyla sermayelerini güçlendirdi”
Gülen, sektörün geçen yılın tamamında 838 milyar liralık prim üretimi ile %74'lük büyüme ve 2,3 trilyon liralık aktif büyüklüğe ulaştığını anımsatarak, "Aktif büyüklüğümüz ve teknik kârlılığımız biraz daha yavaş büyüdü, aktif büyüklüğümüz 2024 yılı sonundaki 2,3 trilyon liradan ilk çeyrek sonunda 2,6 trilyon liraya çıktı. Geçen yılın ilk çeyreğine göre ise %57'lik bir büyüme gösterdi. Teknik kârlılıkta ise geçen yılın aynı dönemine göre %38 civarında bir teknik kârlılık büyümesi var” ifadelerini kullandı.
Gülen, geçen yılın ilk çeyreğinde öz kaynak kârlılığının %14 olduğunu anımsatarak, "Bu sene %13'e düştü. Yıllıklandırdığımız zaman %50 civarında. Öz kaynak kârlılığını enflasyonla karşılaştırdığımız zaman oldukça başarılı bir sonuç. Bu yılın ilk çeyreğinde öz kaynak büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre 173 milyar liradan 282 milyar liraya ulaştı.
Birçok şirket öz kaynaklarını artırarak sermayelerini güçlendirdi. Bu da çok önemli bir şey çünkü sigorta sektörünün öz kaynağının güçlü olması gerekir. Olası büyük afetlere karşı sağlam bir sermaye yapısı olması gerekir. SEDDK'nin attığı bu adımlar ve sektörün buna verdiği olumlu cevaplarla birlikte sektörün öz kaynağı %63'lük büyüme gösterdi” diye konuştu.
"BES'in fon büyüklüğü GSYH'nin yaklaşık %3'ü"
Gülen, BES’in ulaştığı fon büyüklüğünün 1,4 trilyon liraya ulaştığını ve toplam GSYH’nin yaklaşık %3'üne sahip olduğunun altını çizerek, odaklarını bireysel emeklilikten ziyade Tamamlayıcı Emeklilik Sistemine (TES) vererek bunun hayata geçmesi için çalıştıklarını aktardı. Gülen, "Bu ürünle ilgili birçok düzenleme tamamlandı. Şimdi yasal düzenlemenin çıkması bekleniyor” diye konuştu. Prim üretiminde ve kârlılıkta hayat ve hayat dışı branşların payından bahseden Gülen, "Sigorta sektörü 2025 ilk çeyrek sonuçlarında da toplam 34 milyar lira dönem kârı açıkladı. Bunun 11-12 milyar lirası hayattan, kalanı da hayat dışından geliyor. Sektör, çoğu zaman bu dengeyi koruyor” dedi.