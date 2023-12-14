Sigortam.net'in yeni CEO'su Ataman Kalkan oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ataman Kalkan, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) onayına tabi olmak üzere 7 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Sigortam.net'in yeni CEO'su olarak görevine başladı.

Sektörde uzun yıllardır üst düzey yöneticilik yapan Kalkan, veriye dayalı şirket yönetimi ve strateji geliştirme konularına odaklanarak sektörde başarılı sonuçlar elde eden ekiplere liderlik yaptı.

Kalkan, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamladı. National University of Singapore'da da Yönetici Gelişim Programı'na katılan Kalkan, kariyerine yazılım geliştirme, proje yönetimi ve iş zekası ekiplerinin yöneticiliği ile başlamasının ardından, son 16 yılda Sompo Sigorta'da Bilgi Teknolojileri, Bireysel Teknik, Kurumsal Teknik ve Kurumsal Satış departmanlarını yönetti. Kalkan, 2021 yılından bu yana da Sompo Sigorta'nın Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Ataman Kalkan, Sigortam.net'in yeni CEO'su olarak hem derin sektör bilgisi hem de liderlik yetenekleri ve deneyimi ile şirketin büyüme ve başarısını sürdürme misyonunu üstlenecek.

Verilen bilgiye göre, Türkiye’nin ilk ve en güvenilen dijital sigortacılık platformu Sigortam.net, 23 yıllık deneyimiyle müşterilerine sunduğu şeffaflık ve dürüstlük değerlerinin yanı sıra yenilikçi altyapısını ve hızlı hizmet performansını yeni CEO'su ile daha da yukarı taşımayı hedefliyor.