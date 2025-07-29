Sigortam.net’ten evleneceklere özel sigorta önerileri rehberi
Evlilikle birlikte başlayan yeni hayat, yepyeni ihtiyaçları da beraberinde getiriyor. Sigortam.net, yeni ev kurma sürecinden seyahat planlarına, sağlıktan konuta, araçtan seyahate olası risklere kadar çiftlerin ihtiyaç duyabileceği sigorta seçeneklerini bir araya getirdiği özel bir sigorta rehberi hazırladı.
Rehberde, yeni bir hayata yeni bir evle adım atan çiftler için ‘Konut Sigortası’nın yangın, sel, deprem gibi risklere karşı finansal güvence sunduğu belirtilirken, evin içindeki eşyalar, değerli eşyalar, kira kaybı gibi kalemlerin poliçeye dâhil edilebilerek ihtiyaca göre özelleştirilebildiği kaydedildi.
Özel Sağlık Sigortası (ÖSS) ya da Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ile çiftlerin, ailelerini beklenmedik sağlık harcamalarına karşı koruyabildiği ifade edilirken, anne adaylarının sağlığı ve bebeğin doğumu için Doğum Teminatlı Sağlık Sigortası’nı tercih ettiği bilgisi yer aldı.
Balayı için yurt dışını seçen çiftler için Seyahat Sağlık Sigortası’nın ise ani gelişen sağlık problemleri, bagaj kaybı, uçuş gecikmesi gibi beklenmedik durumlarda devreye girerek tatilin keyfini güvence altına aldığı bildirildi.
Araç sahibi olan ya da yeni bir araç almayı planlayan çiftler için Kasko’nun, kaza, hırsızlık, doğal afet gibi durumlarda aracı teminat altına alarak yüksek maliyetlerin önüne geçtiği vurgulanırken, ikinci el araç almayı planlayan çiftlerin ise trafik sigortasını noter işlemlerinden önce yaptırması gerektiği hatırlatıldı.