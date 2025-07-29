Sigortam.net’ten evleneceklere özel sigorta önerileri rehberi

Rehberde, yeni bir hayata yeni bir evle adım atan çift­ler için ‘Konut Sigortası’nın yangın, sel, deprem gibi risk­lere karşı finansal güvence sunduğu belirtilirken, evin içindeki eşyalar, değerli eş­yalar, kira kaybı gibi kalem­lerin poliçeye dâhil edilebi­lerek ihtiyaca göre özelleş­tirilebildiği kaydedildi.

Özel Sağlık Sigortası (ÖSS) ya da Tamamlayıcı Sağlık Sigorta­sı (TSS) ile çiftlerin, aileleri­ni beklenmedik sağlık harca­malarına karşı koruyabildiği ifade edilirken, anne adayla­rının sağlığı ve bebeğin do­ğumu için Doğum Teminatlı Sağlık Sigortası’nı tercih et­tiği bilgisi yer aldı.

Balayı için yurt dışını seçen çiftler için Seyahat Sağlık Sigortası’nın ise ani gelişen sağlık prob­lemleri, bagaj kaybı, uçuş ge­cikmesi gibi beklenmedik durumlarda devreye girerek tatilin keyfini güvence altına aldığı bildirildi.

Araç sahibi olan ya da yeni bir araç alma­yı planlayan çiftler için Kas­ko’nun, kaza, hırsızlık, doğal afet gibi durumlarda aracı te­minat altına alarak yüksek maliyetlerin önüne geçtiği vurgulanırken, ikinci el araç almayı planlayan çiftlerin ise trafik sigortasını noter iş­lemlerinden önce yaptırması gerektiği hatırlatıldı.