Sigortam.net'ten kasko uyarısı: Benzer kaskolara iki katı fazla ödeme yapmayın!

Sigortam.net, farklı şirketlerin neredeyse aynı olan, birbirine oldukça benzer içerikli kasko poliçelerinde yarı yarıya fiyat farkları oluşabildiğine dikkat çekti.

Sigortam.net CMO’su Selen Yığın, Sigortam.net’in müşterilerine taahhüt ettiği şeffaflık ve dürüstlük değerlerini bilinçli seçimlere dönüştürmenin önemli bir fırsat yarattığının altını çizdi:

“Sektör profesyonelleri olarak bizler, herhangi bir sigorta ürünü satın almak isteyen herkese öncelikle poliçeleri karşılaştırmadan seçim yapmamalarını öneriyoruz. Kasko’dan Sağlık Sigortası’na tüm branşlarda bu geçerli. Örneğin en yakınlarım dahi benden tavsiye istediklerinde onlara ilk sorum ‘Sigortam.net’e baktınız mı?’ oluyor. Çünkü sigorta gibi karmaşık bir dünyada hangi poliçenin sizin için daha uygun olduğunu, hangisinin en kapsamlı hizmeti vaat ettiğini ve bunların sonucunda hangisinin sizin için en cazip fiyat fırsatını yarattığını belirlemek hiç kolay bir iş değil. Biz bu seçimi tesadüflere bırakmamayı ve mutlaka web sitemize bakılması gerektiğini söylüyoruz. Böylece müşterilerimizin poliçe seçimlerini bilinçli bir şekilde ve güvenle yapmasını sağlıyoruz. Bunu şöyle örneklendirebiliriz; kasko poliçesi almak isteyen bir müşteri, genişletilmiş kapsamlı bir kasko poliçesi ile ilerlemeye karar verdiğinde, A şirketinin sunduğu poliçenin 6.357TL, B şirketinin sunduğu poliçenin ise 12.920TL olduğunu görebiliyor. Kapsamları çok benzer olan bu iki poliçede müşterilerimiz neden iki katı fiyat ödesin ki? Satın alınacak poliçeler neredeyse aynı içeriğe sahipse, herkes yarı fiyatına varan ödeme avantajını değerlendirmek ister.”