Sigortaya erişimde genişleme gerekiyor

Bain & Company’nin ya­yımladığı “2026 Küre­sel Sigorta Raporu” ad­lı yeni araştırmaya göre, küre­sel sigorta şirketleri geçen yıl güçlü prim büyümesi ve kârlı­lık artışı kaydetti; ancak sek­törün son dönemde elde ettiği kazanımlar büyük ölçüde dön­güsel nitelikte ve karşı karşıya olduğu çözülmemiş sorunları gölgeliyor. Rapora göre, küre­sel sigorta primleri, 2024’teki 6,7 trilyon dolar seviyesinden 2025’te yaklaşık 7,1 trilyon do­lara yükseldi ve 2010’daki 3,6 trilyon dolarlık büyüklüğe kı­yasla son 15 yılda yaklaşık iki katına çıktı. Küresel prim bü­yümesinin hayat, sağlık, kaza ve mülk sigorta türlerinde, Gü­ney Amerika hariç tüm bölge­lerde, önceki on yılın büyüme hızını aşması bekleniyor.

Gelecekteki büyüme sınırlı olabilir uyarısı

Mülk ve kaza sigortaları prim tarifelerindeki artışların ve ka­tastrofik hasarlar açısından gö­rece sakin geçen yılın etkisiyle sektördeki kârlılık belirgin ha­le geldi. Ancak bu elverişli ko­şullara rağmen Bain, 2025’teki güçlü performansın sektörün uzun vadeli görünümü açısın­dan güvenilir bir gösterge ol­madığı konusunda uyarıyor. Bain’in değerlendirmesine gö­re, satın alınabilirlik ve erişime ilişkin yapısal sorunlar, tekno­loji yatırımlarının sınırlı eko­nomik getirileri ve sigorta değer zincirindeki rekabetin henüz çözüme kavuşamamış olma­sı gelecekteki büyümeyi sınır­layabilir.

Bain’e göre, önemli pazarlarda sigorta penetrasyo­nunun hâlâ düşük seviyelerde seyretmesi ve sigortanın satın alınabilirliğinin zorlaşması sebebiyle yatırımcılar, sigor­ta şirketlerinin mevcut dön­günün ötesinde sürdürülebilir kâr büyümesi sağlayıp sağla­yamayacağını sorgulamakta­dır. Bain’in değerlendirmesi, kısa vadeli güçlü performans ile uzun vadeli belirsizlik ara­sındaki temel gerilimin, sigor­ta sektörünün bir sonraki dö­neminde risk maliyetini düşür­meyi kritik bir öncelik haline getireceğini ortaya koyuyor.

Yapısal sorunlar çözüme kavuşmadı

Bain’in analizine göre, sektö­rün 2025’teki güçlü performan­sı yapısal sorunları ortadan kal­dırmış değil. Uzun yıllar süren sert piyasa koşullarının konut ve otomobil sigortalarında prim oranlarını yükseltmesi sonu­cunda sigorta kapsamları birçok hane için daha az satın alınabi­lir hale geldi. Hayat sigortaların­da ise müşteri ihtiyacındaki ar­tışa karşın ürünlerin karmaşık­laşması ve danışmanların daha üst gelir grubundaki müşterilere yönelmesi ile danışmanlık açığı­nın büyümesi, sigortaya erişimi zayıflatıyor. Rapora göre, sağlık, ölüm riski, doğal afetler ve siber güvenlik alanlarında süregelen koruma açıkları, sigorta şirket­lerinin ürünleri daha uygun fi­yatlı, erişilebilir ve değerli hale getirerek sigorta kapsamını ge­nişletme fırsatına işaret ediyor.

Dijital yatırımlar henüz verimlilik sağlamadı

Bain’e göre, sigorta şirketleri son yıllarda veri, teknoloji ve ya­pay zekâ yatırımlarını hızlan­dırdı, ancak bu yatırımlar henüz sektör genelinde anlamlı bir operasyonel kazanım yarata­madı. Doğrudan yazılan prim­ler son 10 yılda iki katına çıkar­ken, gider oranlarının yalnızca 1 yüzde puan gerilediği görü­lüyor. Kuzey Amerika ve Avru­pa’daki en büyük 30 sigorta şir­ketinde işe alımların 2022’den bu yana yaklaşık yüzde 50 azal­ması gelecekteki maliyet verim­liliğinin bir göstergesi olarak gözükebilir, ancak Bain, verim­lilik artışının yalnızca çalışan sayısının azaltılmasıyla sağla­namayacağına dikkat çekiyor.

Reasürans, sigorta sektörünün genelinden daha hızlı büyüme­yi sürdürmektedir. Sidecar ya­pıları ve sigorta bağlantılı men­kul kıymetler (ILS) dahil olmak üzere reasürans primleri 2019- 2024 döneminde yüzde 28 bü­yürken, sektör genelindeki bü­yüme yüzde 24 oldu. Bain’e göre sigortacılık değer zinciri gide­rek parçalanırken, geleneksel entegre sigorta şirketlerinin sektörün en cazip kâr havuzla­rını ellerinde tutmayı sürdüre­cekleri artık kesin değil.

Risk maliyetini düşürmek rekabette belirleyici olacak

Bain’e göre, sektördeki önemlerini artırmak ve pazarı genişletmek isteyen sigorta şirketleri açısından risk maliyetini düşürmek kritik önem taşıyacak. Raporda bunun için dört temel alan öne çıkıyor: hasarlar, dağıtım, operasyonel giderler ve sermaye. Bain & Company’nin raporu, ayrıca önümüzdeki dönemde sigortacılık sektöründe dağıtım ve ürün, operasyon ve müşteri hizmetleri ile bilanço ve varlık yönetimi alanlarında yeni rekabet modellerinin nasıl ortaya çıkabileceğini de inceliyor.