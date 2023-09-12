Sürdürülebilirliğe yatırım yapanlara prim verilmeli

Başak Nur GÖKÇAM

Küresel ısınma sonucu yaşanan iklim değişiklikleri, beraberinde birçok riski de getiriyor. Bu süreçte önemli bir pay sahibi olacak olan sektörlerin başında ise sigorta geliyor. Sigortacılığın aslında riskin karşılanması olduğunu belirten Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül, “Çevresel etkilerden kaynaklanan risklerin giderek arttığını görüyoruz.

O yüzden sigorta şirketleri toplumsal olarak sürdürülebilirlik konusunu başka bir seviyeye götürmek zorunda. Bu süreçte bizlere düşen pay, bütün yatırımlarımızı sürdürülebilirliğe saygı duyan şirketlere yapmak ve iklim değişikliğine destek olan şirketler için daha düşük primler vermek. Çünkü gezegeni kurtarmak gerekiyor. O yüzden bu yatırımların doğru yere yansıtılması çok değerli” dedi.

Dijitalleşme ile kâğıtta 1 tonluk tasarruf

Yapılan yatırımların, toplumda bir karşılığı olması gerektiğine özellikle dikkat çeken Burak Yüzgül, “Hayatlarına dokunabildiğimiz, kulaklarına 1-2 kelime iletebileceğimiz binlerce insan var.

O yüzden bunun sürdürülebilirliğin toplumsal boyutuna odaklanmanın en doğrusu olduğuna inanıyoruz” diye konuştu. Aksigorta olarak enerji tüketiminde tasarrufun özellikle küresel ısınmaya karşı en önemli tedbirlerden biri olduğunu söyleyen Yüzgül, “Akıllı perde sistemleri ve de ışıklandırma teknolojilerinin kullanımı ile yüzde 11’lik bir enerji tasarrufu sağladık. 2022 yılında kullandığımız enerjinin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ettik.

Çevre ekseninde sağladığımız en önemli kazanım ofis alanı kullanımındaki düşüşe paralel, doğal kaynak kullanımlarının da azalması oldu. Buna ek olarak, son 5 yılda, ofislerdeki bilinçli su tüketimimiz sayesinde yüzde 70’e varan azaltım gerçekleştirdik; geçtiğimiz yıl ofiste kullanılan plastik su şişelerini de kaldırdık. Çok sayıda doküman ve bildirimi dijitalleştirilerek son 2 yılda yaklaşık 11 ton kâğıttan tasarruf ettik” dedi.

Ekolojik ev sahiplerine yüzde 10 prim avantajı

Yıl sonu yayınlanacak olan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda sosyal etki başlığı üzerinde durdukları bilgisini veren Yüzgül, raporda tüm verilerde yükselme beklediklerini belirtti. Hizmetleri dijitale taşıyarak, kâğıt, su ve enerjideki tüketimini azaltmayı amaçladıklarını söyledi.

Ayrıca ‘Ekolojik Akkonut’ ürünü ile tüm enerji ve su ihtiyacını doğal yollarla gideren ve tüm bunları doğaya zarar vermeden gerçekleştiren ekolojik ev sahiplerine yüzde 10 prim avantajı sağladıklarını belirten Burak Yüzgül, “Böyle bir şeyi tanımlayan herkese biz yüzde 10 prim avantajı ile gidebiliyoruz. Bu bilgiyi elde eden şirketler de aslında aynı şeyi yapıyorlar. Zaten orda tekil tekil fiyatlama olduğu için orda risk değerlendirmeleri tek tek yapılıyor. Dolayısıyla orada da bu alanlar çok fazla avantaj sağlıyor” diye konuştu.

Hedef her yerde yarı yarıya eşitlik sağlamak

Aksigorta’daki çalışan kadın oranının yüzde 52, kadın yönetici oranının ise yüzde 38 olduğunu söyleyen Yüzgül, “Eğer şirkette yüzde 50-yüzde 50 çalışan varsa bunun yönetime de yansıtılması gerek. O yüzden hedefimiz her yerde yarı yarıya eşitliği sağlamak” dedi.

Yetenekleri içinden çıkaracak

Sigortacılık sektörünün, yeteneklerini kendi içinden çıkartması gereken bir sektör olduğunun altını çizen Yüzgül şunları ekledi “Bu yüzden staj programlarına çok önem veriyoruz. ‘Jump IT’ adını verdiğimiz bir programımız var. Bu program sadece IT alanında çalışan sigortacılarımızı dahil ettiğimiz bir programdı.

Ondan sonra bu programı ‘Jump IT Higher’ olarak tamamladık. Çünkü teknoloji alanında erkekler daha fazlaydı. O yüzden de üniversitenin son sınıfında bilgisayar mühendisliği okuyan veya yazılım teknolojilerinde kendini geliştirebilecek bölümlerde okuyan sadece kadınlara staj programı açtık. 1 yıl boyunca bizimle staj yapıp sonrasında devam etmek isteyenler de bizimle devam ettiler çalışmaya. Oradan şu anda 4 tane yazılımcı kadınımız var.”