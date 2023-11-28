“Tamamlayıcı sigorta ağımız yüzde 10 büyüdü”

Anadolu Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırmak isteyen müşterilerine anlaşmalı sağlık kurumu ağı (network) için Tamamlayıcı ve Tamamlayıcı Eko Network olmak üzere iki seçenek sunuyor.

Sigortalılar, Tamamlayıcı Network’ü tercih etmeleri halinde en geniş kapsamlı TSS anlaşmalı kurum ağından yararlanabiliyorlar. Anadolu Sigorta’dan TSS satın alanlar poliçe ile birlikte verilen diş hizmet paketinden aynı zamanda 7/24 Canlı ve Görüntülü Sağlık Danışmanlığı hizmetinden de yararlanıyorlar.

Yine poliçe kapsamında, suni uzuv, yardımcı tıbbi malzeme, evde bakım ve check-up teminatları da var. Dileyen sigortalının deprem teminatı da ekletebildiğini açıklayan Taylan Matkap’ın verdiği bilgiye göre Anadolu Sigorta’nın TSS poliçelerinde kanser ve kalp hastalığı gibi en zorlu hastalıklar için bekleme süresi ise bulunmuyor.

“Ürün çeşitliliğini artırıyoruz”

Sağlık branşında, ürün ve teminat çeşitliliğinin artırılması, anlaşmalı sağlık kurumları ağının genişletilmesi ve aynı zamanda sigortalıların bütçesine ve ihtiyacına göre ürünler sunulmasının giderek daha önemli bir hal aldığını ifade eden Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Taylan Matkap, Anadolu Sigorta’nın bu konudaki politikasını ise şöyle özetliyor; “Şirket olarak biz de bu konularda sürekli yeni çalışmalar yapıyoruz.

Ürünlerimizi güncel müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak her geçen gün geliştirmeye devam ediyoruz. Zaman zaman gerçekleştirdiğimiz kampanyalarla da daha fazla kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Sağlık sigortaları belki de hayatın en zorlu risklerine karşı güvence altında olmak ve onlara hazırlıklı olmak demektir.

Bu bağlamda koşullar ne olursa olsun müşterilerin farklı ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun ürünler sunuyoruz. Bunu yaparken aynı şekilde anlaşmalı kurum ağımızı genişletmeyi de son derece önemsiyoruz. 3500’ün üzerinde anlaşmalı sağlık kurumumuz olmasının yanı sıra TSS ağımızı yüzde 10 oranında büyüterek anlaşmalı hastane ve tıp merkezi sayımızı artırdık.”

Anadolu Sigorta'dan 65 yaşa ek prim yok

Anadolu Sigorta’nın şu anda aktif 320 binden fazla Tamamlayıcı Sağlık Sigortası müşterisi bulunduğunu açıklayan Genel MüdürYardımcısı Taylan Matkap, kurumun uygulamalarına ilişkin şu bilgileri paylaşıyor; “65 yaşından küçük ve SGK - Genel Sağlık Sigortası hak sahibi olan tüm sigorta adayları Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı ilk kez satın alabilirler.

64 yaşına kadar Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yenileme Garantisi’ne hak kazanmış olan müşterilerimiz ise 64 yaşından sonra ek prim ödemeden poliçelerini yenileyebilirler. 0-17 (17 dahil) yaş aralığındaki çocuklar da ebeveynleri olmadan ek prim uygulanarak tek başlarına sigortalanabilirler.”