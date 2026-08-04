TARSİM’le 1,1 trilyon liralık tarımsal varlık sigortalandı

TARSİM, bu yıl ocak-temmuz döne­minde tüm tarım sigor­tası branşlarında 2 milyon po­liçe üretirken, 1,1 trilyon lira­lık tarımsal varlığı, 24 milyon dekar alanı ve 17,6 milyon bü­yükbaş ve küçükbaş hayvanı si­gortaladı. TARSİM'den edilen bilgiye göre, son yıllarda iklim değişikliği, dolu, don, sel ve su baskını, fırtına, kuraklık ve aşı­rı sıcaklık gibi doğal afetlerin sıklığının ve şiddetinin artma­sı, tarımsal üretimde kayıpla­ra neden oluyor. Bu nedenle ta­rım sigortası, çiftçilerin ekono­mik kayıplarının azalmasında önemli rol oynuyor.

6,6 milyar lira hasar ödemesi yapıldı

Devlet Destekli Tarım Si­gortaları Sistemi'nde, bitkisel ürün, sera, köy bazlı verim, ge­lir koruma, temel sigorta pake­ti, büyükbaş hayvan hayat, kü­çükbaş hayvan hayat, kümes hayvanları hayat, arıcılık, su ürünleri hayat, ipek böceği si­gortaları olmak üzere, 11 fark­lı sigorta branşı bulunuyor. Bu yılın ocak-temmuz dönemin­de, tüm tarım sigortası branş­larında 2 milyon poliçe üretildi. 1,1 trilyon liralık tarımsal var­lık, 24 milyon dekar alan ve 17,6 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvan sigortalandı. Ürünle­ri, seraları ve hayvanları doğal afetlerden ve çeşitli risklerden dolayı zarar gören sigortalı üre­tici ve yetiştiricilere, 6,6 mil­yar lira hasar ödemesi yapıldı. Hasar dosyalarının tamamlan­masına yönelik çalışmalar sü­rerken, bu kapsamda 9,2 milyar liralık ödeme daha yapılması planlanıyor. Bu yıl ocak ayının ikinci yarısından itibaren, Tür­kiye'de bölgesel düzeyde yoğun yağışlar meydana gelirken, bu­nun sonucunda sel-su baskını hasarları yaşandı. Aynı zaman­da, geçen yıldan farklı olarak lo­kal düzeyde zirai don hasarla­rı da meydana geldi. Mayıs ve haziran aylarında dolu olayla­rı özellikle Şanlıurfa, Adana ve Mersin'de etkili oldu. Lokal dü­zeyde fırtına hasarları da görü­lürken, bu yıl tarla bitkileri ve tahıl grubunda yer alan merci­mek, buğday ve arpa gibi ürün­ler sel-su baskını, dolu ve fırtı­nadan, meyvelerde ise şeftali ve nektarin ürünleri doludan da­ha fazla etkilendi. Üzüm ve ka­yısı ürünleri ise düşük şiddette dolu ve dondan etkilendi.

345 bin hasar ihbarı alındı

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi çerçevesinde, 2026'da bitkisel ürünleri, seraları ve hayvanları zarar gören sigortalı üretici ve yetiştiricilerden, 345 bin hasar ihbarı alındı. Bu ihbarların 223 binini, Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası branşı oluşturdu. Bitkisel Ürün Sigortası branşında ihbar nedenlerini ağırlıklı olarak dolu, sel ve su baskını, don ile fırtına oluşturdu. Buğday, arpa, kayısı ve üzüm ürünleri öne çıkarken, Malatya, Manisa, Diyarbakır ve Konya illeri ihbar nedenlerinde ilk sıralarda yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı verilerine göre, bitkisel ürün ve sera sigortası branşlarında sigortalılık oranı yüzde 30'a ulaşırken, bu oran büyükbaş hayvan hayat sigortasında yüzde 56'ya, kümes hayvanları hayat sigortasında yüzde 75'e kadar çıktı.