Toplam 13,3 milyon müşteri, 791,7 milyar TL aktif büyüklük

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, kuruluşunun 6'ncı yılında 13,3 milyon müşteriye ulaşarak, sigortalılığın yaygınlaşmasına katkı sunmaya devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, haziran sonu itibarıyla aktif büyüklüklerinin toplamı 791,7 milyar liraya ulaşan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2 bin 600'ü aşkın çalışanı, 4 bin 500'ü aşan acente ve brokeri, 6 bin 300'ü aşan anlaşmalı banka şubesi, sağlıkta 6 bini aşkın ve kaskoda 4 bine yakın anlaşmalı oto servisiyle Türkiye'nin her yerindeki sigortalılara hizmet sunuyor. Geride kalan 6 yılda toplam 13,3 milyon müşteriye ulaşan şirketler, hayat dışında 72,5 milyon poliçe adedi ve 432,3 milyar lira prim üretimi gerçekleştirdi. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) 531 milyar lira fon büyüklüğüne ve 6,3 milyon sözleşme adedine ulaşılırken, hayat branşında 88,3 milyar lira prim üretimi ve 59 milyon poliçe adediyle ekonomiye katkı sağlandı.

"Başarı, sigortayı toplumun her kesimi için erişilebilir kılmak"

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, 6 yılda güçlü bir büyüme kaydettiklerini ve şirketlerin alanlarının öncüsü konumunda olduğunu belirterek, "Geldiğimiz noktada finansal gücümüzü ve sektörümüzdeki lider konumumuzu, daha fazla vatandaşımızı sigorta ve emeklilik güvencesiyle buluşturma sorumluluğuyla değerlendiriyoruz. Bizim için başarı sadece prim üretimini, fon büyüklüğünü ya da kârlılığımızı artırmak değil, sigortayı toplumun her kesimi için erişilebilir kılmak ve ülkemizde sigortalılığın yaygınlaşmasına katkı sunmak" dedi.

Enflasyonla mücadele sürecinde şirketlerinin finansal performansını bu yılın ilk yarısında da sürdürdüğünü kaydeden Çakmak, Türkiye Sigorta'nın prim üretimlerini yüzde 30 artışla 94,2 milyar liraya yükselttiğini, Türkiye Hayat Emeklilik'in de hayat branşında yüzde 52 artışla 23,4 milyar liraya, BES ve OKS'de 5 milyon katılımcıyla 531 milyar lira fon büyüklüğüne ulaştığını aktardı.

Çakmak, "Sağlıkta milyonların güvencesi olurken, bireysel emeklilikte en yüksek BES fon getirisiyle katılımcılarımızın birikimlerine değer katmayı sürdürdük. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'te toplam kârlılığımızı 6 yılda 17 kat artırdık. İki şirketimizin toplam net kârı, bu yılın ilk yarısında yüzde 48 artışla 24,5 milyar liraya ulaştı" ifadelerini kullandı.

"Mobil uygulamamızla 9,5 milyon kullanıcıya ulaştık"

"Herkes için Sigorta" vizyonları doğrultusunda, kasko ve tamamlayıcı sağlık ürün gruplarında fiyat artışına gitmeden büyümeyi sürdürdüklerine değinen Çakmak, 2026'nın ilk yarısında sigorta enflasyonunun üzerinde reel büyüme kaydederken, söz konusu büyümeyi teknik karlılıkla desteklediklerini belirtti.

Yatırım portföylerini çeşitlendiren ve sigorta erişilebilirliğini artıran hedeflerini başarıyla gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Çakmak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Finansal büyümemizin yanı sıra sigortalılarımızın ihtiyaç duyduğu anda yanlarında olmayı, en temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu anlayışla 6 yılda 16 milyon hasar dosyasını değerlendirerek, toplam 145 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirdik. Bu performansın temelinde, etkin risk yönetimimiz, mali disiplinimiz, dengeli fiyatlama yaklaşımımız ve sürdürülebilir büyüme stratejimiz yer alıyor. Başarımızı sadece finansal göstergelerle sınırlı tutmadık. Kuruluşumuzdan bu yana ulusal ve uluslararası platformlarda toplam 182 ödüle layık görüldük. Brand Finance'ın 'En Değerli Markalar' listesinde 5 yıl üst üste yer aldık, dijitalleşme vizyonumuz doğrultusunda yenilediğimiz mobil uygulamamızla 9,5 milyon kullanıcıya ulaştık."

Yeşil Vatan için önemli katkı

Çakmak, Türkiye'nin geleceğine katkı sunmayı en önemli önceliklerinden biri olarak gördüklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Her yıl olduğu gibi 6. yıl dönümümüzde de 'Yeşil Vatan'a katkı sunmak amacıyla çalışanlarımız ve acentelerimiz adına toplam 10 bin adet fidan bağışında bulunarak, Çanakkale'de Türkiye Sigorta Hatıra Ormanı oluşturduk. Önümüzdeki dönemde de farklı gelir gruplarının ve müşteri segmentlerinin ihtiyaçlarına uygun, erişilebilir ürün ve hizmetler geliştirerek, sigorta ve emekliliğin daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmayı sürdüreceğiz. Adımızdan aldığımız güçle güveni büyütmeye, daha fazla insanımızı güvenceyle buluşturmaya ve ülkemizin geleceğine değer katmaya devam edeceğiz."