Türk Nippon Sigorta kasko sigortasını yeniledi

Mevcut kasko paketleri ile araç sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği teminatları kasko paketlerinde yer veren Türk Nippon Sigorta müşterilerine tam güvence sağlıyor.

Yüzde 40’a varan indirim

Türk Nippon Sigortanın müşteri odaklı ürünler sunduğunu ifade eden Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, ürünleri müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlamaya ve güncelleştirmeye devam ettiklerini söyledi. Bu yıl başı itibarıyla kasko ürününe olan talepte çeşitliliğin artacağını öngörerek değişiklikler yaptıkları kasko sigortasını rekabetçi fiyatlarla müşterilere sunarak öncelikli tercihler arasında yer almayı hedeflediklerini belirten Pamukçu, “Yapmış olduğumuz bu değişikliklerle daha fazla kişiye hitap etmeyi amaçladık.

Segmentlere ayırdığımız kasko ürününde teminatlar ve asistans hizmetleri değişkenlik gösterirken, sunduğumuz fiyat avantajı ile de ekonomik avantajlar sağlayarak ürün konforumuzu artırmayı hedefliyoruz şeklinde konuştu. Pamukçu sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni kasko ürünündeki yapılanmayı detaylandıracak olursak müşterilerimize yaşayabilecekleri sorunlar karşısında gerekli ve doğru teminatlıları vermek en önemli düşüncemiz.

Özellikle gülümseten kasko ürünümüzde fiyatlarımızı yüzde 40’lara varan indirimlerle çok rekabetçi bir seviyeye getirdik. Sağladığımız rekabetçi fiyat ve taksit seçeneği sayesinde müşterililerimizin ürünümüze daha kolay erişebilmesini amaçlarken, mini onarım, yol yardımı, Türk Nippon Sigorta anlaşmalı özel servislerinde araç onarımı ve acil tıbbi yardım teminatları ile de yaşayabilecekleri kötü olaylara karşı onlara koruyarak yanlarında olmaya devam edeceğiz.”