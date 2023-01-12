Türk Nippon Sigorta yıllık hedefine 3 ay erken ulaştı

Yapılan açıklamada, “Mevcut kasko paketleri ile araç sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği teminatları kasko paketlerinde yer veren Türk Nippon Sigorta müşterilerine tam güvence sağlıyor” denildi.

Çeşitlilikte artış var

Kasko ürününde 2023 yılında da avantajlı hizmetler sunacaklarını ifade eden Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, Türk Nippon Sigorta olarak, 2022 yılında belirlediğimiz yıl sonu hedeflerimize ekim ayı itibari ile ulaştık. 2023 yılında da avantajlı hizmet anlayışımız ve yapacağımız kampanyalar ile tüm ürünlerimizde olduğu gibi kasko ürünümüzde de müşteri ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılamayı hedefliyoruz” dedi. 2022 yılı itibari ile kasko ürününe olan talepte çeşitliliğin artacağını öngördüklerini ifade eden Dr. E. Baturalp Pamukçu; “Artmasını öngördüğümüz talepteki çeşitliliğe önceden hazırlıklı olmak adına kasko ürünlerimize farklı düzenlemeler yaparak, daha fazla kişiye hitap etmeyi amaçladık. Segmentlere ayırdığımız kasko ürününde teminatlar ve asistans hizmetleri değişkenlik gösterirken, fiyatlamada da ekonomik avantajlar sağlayarak ürün konforumuzu artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Acenteler Kıbrıs ödülü kazandı

Türk Nippon Sigorta’nın düzenlediği, ağustos ve eylül aylarını kapsayan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kampanyası’nı kazanan acentelerini Kıbrıs seyahati ile ödüllendirdi. Acentelerini en önemli iş ortakları olarak gördüklerini ifade eden Türk Nippon Sigorta genel müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu; “Sene başında da ifade ettiğimiz şekilde odak noktası olarak belirlediğimiz acentelerimiz için seyahat ödüllü kampanyalar yapmaya devam ediyoruz. 2022 yılının ikinci durağını Kıbrıs olarak belirlemiştik. 2-4 Aralık tarihinde bu gezimizi gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz seyahatler neticesinde acentelerimiz ile buluşma, onların isteklerini yüz yüze konuşma ve değerlendirme şansı yakalıyoruz. Bu da bizi hızlı aksiyon alma konusunda avantajlı bir hale getiriyor. Acentelerimizi her daim ön planda tutuyor ve özel kampanyalar yapıyoruz. 2023 yılında da bu stratejimizi sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.