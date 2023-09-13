Türk Nippon Sigorta’da sağlıkta yaş sınırı 70’e çıktı

Özellikle Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) tarafında müşterilerimize sunduğumuz alternatifler ve ürün içeriğindeki avantajlı yapı sayesinde herkese hitap eden bir ürün gamı oluşturduğumuzu söyleyebilirim” dedi.

“Sektörde bir ilke imza attık”

TSS’de artan talebe de dikkat çeken Dr. E. Baturalp Pamukçu, “TSS ürüne artan ihtiyaç sebebi ile bu branş için sunduğumuz ürünleri hem kampanyalarımızla hem de yaptığımız güncellemelerle ön plana çıkarak müşterilerimize ulaşmaya ve doyurucu bilgilerle bu ürünün içeriğine dikkat çekerek müşterilerimize doğru yönlendirmeler yapmaya gayret gösteriyoruz.

Türk Nippon Sigorta Standart Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüzde önemli değişiklikler yaptık. Bu değişikliklerden en önemlisi ise yaş sınırını 59’dan 70 yaşa yükselttik. 70 yaş dahil olmak üzere SGK kaydı bulunan herkes bu üründen faydalanabilecek. Sektörde bu bir ilk. Aynı zamanda ‘Sağlığınız Bizde’ tamamlayıcı sağlık sigortası ürünümüzde ise 80 yaşa kadar mevcut hastalıkları da kapsam dahilinde değerlendirerek TSS yapıyoruz. Bu ürünümüz de müşterilerimiz için çok fayda sağlayan bir yapıda kurgulandı” şeklinde konuştu.

“Check-up, standart hizmet teminatı oldu”

Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na sahip müşterilerinin SGK’nın yanı sıra anlaşmalı oldukları kuruluşlarda da fark ücreti ödemediğini belirten Pamukçu, şunları söyledi: “Ayrıca ürünümüzde gerçekleştirdiğimiz en önemli değişikliklerden biri de daha önce isteğe bağlı prim karşılığında tercih edilebilen check-up teminatının primsiz, standart hizmet teminatı olarak planlarımıza eklenmesi. Bu hizmeti de standart olarak sunuyoruz. Son olarak yine tüm planlarımızda geçerli olmak üzere mevcut olarak sunduğumuz diş tedavi hizmet içeriğini de genişlettik. Müşterilerimize bütçelerine uygun seçenekler de sunmaktayız. Tamamlayıcı Sağlık poliçelerinde belirli yaş grubu çocuklar için tek başına poliçe yapılabilmesi, sadece yatarak tedavi, yatarak tedavi + ayakta tedavi 2-10 adetli planlar ve tüm bunlara ek olarak her iki ürünümüzde de farklı network seçenekleri ile daha ekonomik alternatifler sunarak ürünümüzü çeşitlendirdik. Bu şekilde tüm ihtiyaçlara cevap verecek komple bir ürün ortaya çıkardığımıza inanıyoruz.”