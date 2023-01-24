Türk Reasürans, T-RUPT ile teknoloji ihraç edecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı sermayedarlığında 2019'da kurulan Türk Reasürans, eylül ayında 3. yılını kutladı. Şirket bu dönemde pazar payını yüzde 40’ın üzerine çıkardı. Yılın son ayında bir teknopark şirketi kurarak dikkatleri üzerine çeken Türk Reasürans'ın Genel Müdürü Selva Eren DÜNYA’nın sorularını yanıtladı.

Kâr hedefi 850 milyon 2022 yılını nasıl geçirdiniz? Değerlendirir misiniz?

Üç yıllık kısa bir dönem içerisinde Türkiye’de faaliyet gösteren reasürans şirketleri arasında pazar payımızı yüzde 40’ın üzerine çıkardık ve sürdürülebilir bir büyüme ve kârlılık elde ettik. Kasım ayı sonuçlarına göre söyleyebilirim ki öz sermayesi 1,5 milyar TL, aktif büyüklüğü ise 4 milyar TL seviyelerine ulaşan bir reasürans şirketimiz var. Şirketimiz 2022 yılının ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre prim üretimini yüzde 110 oranında artırırken, vergi öncesi 692 milyon TL kâr elde etti. Yılı 850 milyon TL kârlılıkta ile kapatmayı hedeflerken, böylece öz kaynaklarımızı 1,8 milyar TL, aktiflerimizi ise 5 milyar TL düzeyine ulaştırmış olacağız. Bakanlığımızın koyduğu sermaye kadar bir öz sermayeyi de üç yıl içerisinde kârlarımızla ürettik. Ayrıca tüm sermaye ihtiyacını kendi kaynaklarıyla karşılamak suretiyle katılım sigortacılığı alanında da faaliyet göstermek üzere Türk Katılım Reasürans A.Ş.’yi kurduk. 2022 yılı itibarıyla Türk Katılım Reasürans ile katılım sigorta şirketlerimize güvence sunuyoruz.

Geçtiğimiz günlerde bünyenizde T-RUPT kuruldu. Bu paralelde hedefleriniz nedir?

Yüzde 100 Türk Reasürans’ın sermayedarlığında kurulan T-RUPT, bir teknopark şirketi. Yıldız Teknopark’ta kurulan şirketimiz, Türk Reasürans’ın varoluş nedeniyle uyumlu bir biçimde, sigorta/reasürans ve katastrofik modelleme alanlarında sektörün teknik ve teknolojik olgunluğuna değer katacak ürünler ve hizmetler sunacak. T-RUPT bunları öncelikle Türk sigorta sektörünün, sonra da hedef coğrafyaların kullanımına sunacak, ürünleri ölçekleyecek ve teknoloji üretip ihraç edecektir. Türk Reasürans hali hazırda kendi bünyesinde bir reasürans çözü[1]mü (ARU) bir de katastrofik deprem modellemesi çözümü (CATMOD) geliştirmiş durumda. Yeni kurulan şirketimizde bahse konu ürünlerin geliştirmesini sağlayacağız.

Zorunlu Deprem Sigortası'nın kapsamı genişleyecek

DASK yönetimi ve büyüklüğüyle ilgili bilgi verir misiniz?

DASK’ın ödeme gücü, teknik işleticiliğini aldığımız dönemde 25 milyar TL iken, ödeme gücünü geçen sene 46 milyar TL’ye bu sene ise 100 milyar TL’ye çıkardık. DASK’ın fon büyüklüğünü, 2,5 senede 10,5 milyar TL’den 23 milyar TL’ye ulaştırdık. Vatandaşlarımızın güvenceye erişimini birinci öncelik haline getiren DASK'ın bu yıl itibarıyla Zorunlu Deprem Sigortası ürününde teminatları iki katına çıkardık. Deprem anında faaliyetlerin sürekliliğini teminen DASK'ın teknolojik altyapısını yeniledik. 2023 Mart ayında DASK “Zorunlu Deprem Sigortası” ürününün kapsamını genişleterek “Zorunlu Afet Sigortası”na dönüştüreceğiz. Bu değişiklikle sel felaketleri başta olmak üzere heyelan, fırtına, hortum, dolu, orman yangını gibi tüm felaketleri kapsayan sigortaya tek bir poliçe üzerinden sahip olabilmek mümkün olacak.

Yeni bir modelleme platformunu bu yıl kullanacağınızı belirtmiştiniz. Bu konuda son gelişmeler nedir?

Sektörümüzün olgunluğuna değer katacak ve katastrofik deprem riskinin çok daha etkin yönetilmesini sağlayacak olan platformumuz ve yetkinlik merkezimizin sektörümüz için önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl ön lansmanını yaptığımız platformumuzun ilk sonuçlarını bu yılın ilk çeyreğinin sonunda elde etmiş olacağız. Bu sonuçları paydaşımız olan sigorta şirketleri ile paylaşmayı ve Teknopark firmamız T-Rupt üzerinden hızlı bir biçimde süreklilik arz edecek iş ilişkilerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Sokaktan sahiplenilen Şinasi ve Hulisi ofisin göz bebekleri…

Türk Reasürans'ın sosyal projeleri şöyle:

Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliği ile 30 öğrenciye tam burs verdi. Non-Marine Underwriting & Reinsurance Eğitim programı düzenledi. Programa 11 ülkeden 53 sektör profesyoneli katıldı.

Eğitimlerin 2023 yılında da devam etmesi planlanıyor. Çocuklara anlamlı bir eser bırakmanın hedeflendiği Çocuk Kitabı Projesi hayata geçirildi. Sanat, geri dönüşüm ve hayvan sevgisi gibi temaları içeren bir hikaye kitabı hazırlandı ve köy okullarındaki öğrencilere hediye edildi.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne mama desteği ve tedavilerinde kullanılmak üzere ekipman desteğinde bulunarak barınak ziyaretleri gerçekleştiren şirket Şinasi ve Hulusi adlı sokaktan sahiplendiği kedilere ev sahipliği yapıyor.

2023 yılında kürek sporunun yaygınlaşması ve uluslararası yarışmalarda etkin rol almak için yeni bir kürek takımı oluşumuna destek olacağız. Ayrıca çalışanların da kürek sporuna gönül verebilmeleri için onlara tüm imkanlar sunulacak.