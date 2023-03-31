Türk Reasürans’tan sigorta ihtiyacına yeni çözüm

Türk sigortacılık sektörüne kurulduğu günden bugüne kadar çok önemli katkılarda bulunan Türk Reasürans, özellikle reel sektörün önemli bir sigorta ihtiyacına daha çözüm üretmek için harekete geçti.

Cirosu ve mali büyüklüğü 250 milyon TL’nin üzerinde olan kurumsal segmentteki işletmelerin vadeli satışlarından doğan ticari alacaklarının vadesi geldiğinde tahsil edilememesi riskine karşı reasürans kapasitesi sunulacak.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren;

“Uzun zamandır reel sektöre sunulan ticari alacak sigortasında teminat ve kapasite sorunu yaşanmaktaydı. Teknik işleticiliğini yaptığımız Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin yönettiği Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası ile KOBİ’lerimizin bu ihtiyacını karşılamış bulunuyoruz. Şimdi de Türk Reasürans olarak KOBİ üstü olan yani kurumsal segmentteki işletmelerimizin ticari alacak sigortası taleplerini karşılamak için sektörümüze reasürans kapasitesi sunmaya başlıyoruz.” dedi.

Nisandan itibaren sektöre sunulacak

Söz konusu kapasitenin KOBİ üstü segmentteki işletmelerin yurtiçi alacaklarından doğacak vadesinde ödenmeme riskini teminat altına alacağını belirten Eren, sözlerine şöyle devam etti;

“Kurumsal işletmelerimizin yurtiçi satışlarından kaynaklı alacaklarının ödenmeme riskini teminat altına alan bu ürünümüz tamamen Türk Reasürans’ın teknik ekipleri tarafından hazırlanmış, arkasında herhangi bir devlet desteği olmayan, tamamen şirketimizin sağladığı kapasite ile sunulan bir ürün… Teknik işleticiliğini yaptığımız Özel Riskler Yönetim Merkezi ve onun yönettiği Devlet Destekli Alacak Sigortası’ndan bağımsız, Türk Reasürans’ın bilgi birikimi ile ülkemize sunduğumuz bir ürün olduğunu özellikle belirtmek isterim. Kamu şirketi olarak işletmelerimizin alacak risklerini ortadan kaldırıp, sağlıklı büyümelerini sağlayarak ülkemizin ekonomisine katkı vermek amacındayız.”

Türk Reasürans’ın kurumsal işletmeler için hayata geçireceği yurtiçi ticari alacak sigortası teminatı Nisan ayından itibaren sektöre sunulacaktır.