Türkiye Finans dijital kanaldan sigorta satışını başlattı

Türkiye Finans, ‘Dijital Kanallardan Sigorta Satış Projesi’ni hayata geçirdiğini duyurdu. Yapılan güncelleme ile birlikte Türkiye Finans, müşterilerine kaliteli hizmet vermek için kullandığı Bankasurans Platformu üzerinden tüm sigortacılık işlemlerini online olarak yönetmeye başladı. Türkiye Finans; AcerPro, HDI Katılım Sigorta ve Bereket Emeklilik şirketleri ile iş birliği içinde, ekiplerin koordineli çalışmaları ile Bankasurans Platformu’nun yeni versiyonunu üç ay gibi kısa bir sürede canlıya aldı.

Müşteriler, bu güncelleme sayesinde dijital kanal üzerinden sigorta hizmeti satın alabilecek. Bankanın şube çalışanları da devreye alınan yeni nesil ekranlarla, sigorta işlemlerini kolayca yapabilecek. Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Mert, Türkiye Finans’ın bu iş birliği ile birlikte bankacılık vizyonunu sigortaya aktardığını belirterek, “Geliştirdiğimiz projeyle müşterilere dijital üzerinden tüm sigortacılık işlemlerini yapılabileceği güvenilir ve hızlı bir sigorta hizmeti sunuyoruz” dedi.

AcerPro Genel Müdürü Fatih Acer ise, “AcerPro Dijital Bankasurans Platformu, Açık Bankacılık ile Açık Sigortacılığın birleştirildiği bir proje olması nedeniyle sektörde bir ilk olarak konumlanıyor” diye konuştu.