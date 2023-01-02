Türkiye Sigorta PSM Awards’tan ödülle döndü

Sigorta deneyimini ‘sonradan önceye’ taşıma vizyonuyla hareket eden Türkiye Sigorta, ödüllerine yenilerini ekliyor. Evcil hayvanlar için hayata geçen Türkiye Sigorta’nın Sempati Evcil Hayvan Sigortası iletişim çalışmalarıyla PSM Awards 2022’nin En İyi Tutundurma, Pazarlama Başarısı kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.

“Güvencemizin ödülle taçlandırılmasından mutluyuz”

Bu yıl beşincisi düzenlenen ödül törenine katılan ve ödül alan Türkiye Sigorta Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Selda Çamlıbel Özkoyuncu, “İhtiyaca yönelik çözümlerimizle, müşterilerimizin ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olan bir kurum olarak patili dostlarımızı da yalnız bırakmıyoruz. Evcil hayvanlarımızın sağlığını düşünerek devreye aldığımız standart ve geniş kapsamlı Sempati Evcil Hayvan Sigortası ürünümüze dair gerçekleştirdiğimiz iletişim ve tutundurma çalışmalarımızın ödülle taçlandırılmasından mutluluk duyuyoruz” dedi.