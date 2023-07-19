Türkiye Sigorta’dan 24.4 milyar TL prim

Ürün bazında değerlendirildiğinde geçen yıla göre en yüksek artış yüzde 235 ile kaza branşında 1 milyar 769 milyon 78 bin 493 TL prim üretimi ile gerçekleşti. Türkiye Sigorta, hastalık/ sağlık branşında yüzde 225 büyümeyle 1 milyar 96 milyon 792 bin 151 TL prim üretimi ve yangın ve doğal afetler branşında ise yüzde 191 büyüme oranıyla 5 milyar 150 milyon 408 bin 593 TL prim üretimine erişti.

Diğer branşlar bazında bakıldığında Türkiye Sigorta geçen yıla göre yüzde 67 artışla genel zararlar branşında 6 milyar 426 milyon 496 bin 731 TL prim üretimi elde etti. Kara araçları sorumluluk branşında yüzde 101’lik bir büyüme sağlayan şirket, 6 milyar 285 milyon 268 bin 843 TL prim üretimine erişti. Ayrıca kara araçları branşında yüzde 153’lük bir artış kaydeden şirket, 2 milyar 548 milyon 473 bin 665 TL’ye ulaştı.

Türkiye Sigorta, genel sorumluluk branşında 493 milyon 390 bin 25 TL prim üretimine ulaşırken; su araçları branşında 213 milyon 204 bin 208 TL’ye; hava araçları branşında 164 milyon 185 bin 342 TL’ye; nakliyat branşında 79 milyon 481 bin 526 TL’ye erişti. Hukuksal koruma branşında 60 milyon 581 bin 731 TL; kredi branşında 38 milyon 319 bin 644 TL; finansal kayıplar branşında 33 milyon 713 bin 952 TL; hava araçları sorumluluk branşında 25 milyon 662 bin 329 TL; kefalet branşında ise 17 milyon 302 bin 98 TL prim üretimi kaydetti