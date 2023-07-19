Türkiye Sigorta’dan 24.4 milyar TL prim
Türkiye Sigorta, 2023 yılı Haziran ayı toplam brüt prim üretiminde 24 milyar 402 milyon 359 bin 330 TL’ye ulaşarak bir önceki yıla göre prim üretiminde yüzde 117 oranında artış yakaladı.
Ürün bazında değerlendirildiğinde geçen yıla göre en yüksek artış yüzde 235 ile kaza branşında 1 milyar 769 milyon 78 bin 493 TL prim üretimi ile gerçekleşti. Türkiye Sigorta, hastalık/ sağlık branşında yüzde 225 büyümeyle 1 milyar 96 milyon 792 bin 151 TL prim üretimi ve yangın ve doğal afetler branşında ise yüzde 191 büyüme oranıyla 5 milyar 150 milyon 408 bin 593 TL prim üretimine erişti.
Diğer branşlar bazında bakıldığında Türkiye Sigorta geçen yıla göre yüzde 67 artışla genel zararlar branşında 6 milyar 426 milyon 496 bin 731 TL prim üretimi elde etti. Kara araçları sorumluluk branşında yüzde 101’lik bir büyüme sağlayan şirket, 6 milyar 285 milyon 268 bin 843 TL prim üretimine erişti. Ayrıca kara araçları branşında yüzde 153’lük bir artış kaydeden şirket, 2 milyar 548 milyon 473 bin 665 TL’ye ulaştı.
Türkiye Sigorta, genel sorumluluk branşında 493 milyon 390 bin 25 TL prim üretimine ulaşırken; su araçları branşında 213 milyon 204 bin 208 TL’ye; hava araçları branşında 164 milyon 185 bin 342 TL’ye; nakliyat branşında 79 milyon 481 bin 526 TL’ye erişti. Hukuksal koruma branşında 60 milyon 581 bin 731 TL; kredi branşında 38 milyon 319 bin 644 TL; finansal kayıplar branşında 33 milyon 713 bin 952 TL; hava araçları sorumluluk branşında 25 milyon 662 bin 329 TL; kefalet branşında ise 17 milyon 302 bin 98 TL prim üretimi kaydetti