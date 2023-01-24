Türkiye Sigorta’dan Çaycuma 1 Kuyusu'na güvence

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli teminata ilişkin; "Ülkemizin doğalgaz rezervleriyle ilgili poliçelerimiz olan Abdülhamid Han, Fatih, Yavuz, Kanuni Sondaj Gemileri; Tuna 1 Kuyusu ve Amasra 1 Kuyusu'na verdiğimiz teminatlara, şimdi de Çaycuma 1 Kuyusu'nu ekledik" dedi.

Benli sözlerini, "Fatih Sondaj gemimizin aramaları sonrasında, Sakarya Gaz Sahası'nda keşfi yapılan Çaycuma 1 Kuyusu'na, olası risklere karşı 90 Milyon dolar değerinde teminat sağlıyoruz. Türkiye'nin diğer tüm alanlarda olduğu gibi enerjide de millî kaynaklarıyla kendi kendine yetebilen bir ülke olması yolunda atılan adımların devamının geleceğine inancımız tam" dedi.