Türkiye Sigorta’dan gençlere özel TSS

Türkiye Sigorta’nın Standart Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın yanı sıra ve gençlere özel olarak hazırlanan Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası olmak üzere iki farklı ürünü var. Standart Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Paketi’nde güvence kapsamını sigortalının poliçesindeki seçtiği teminatlar belirliyor. Bu teminatlar tamamen sigorta yaptırmak isteyen kişinin istek ve ihtiyaçlarına göre şekilleniyor.

Bireyler; sadece yatarak tedavili bir poliçe ya da yatarak ve ayakta tedavi güvencesi veren bir poliçeyi ihtiyaçlarına göre kendi tercih ediyor. Sadece 15 TL katılım payı ödeyerek tahlil ve tedavi işlemlerinde SGK’nın karşıladığı bedelin üstünü tamamlayan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda, doğum ve hamilelik takibi ek teminatı da isteğe bağlı olarak poliçeye dahil edilebiliyor. Sadece yatarak tedavi veya yatarak ve ayakta tedaviyi birlikte içeren beş farklı paket alternatifi bulunduğunu söyleyen Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu, “Ayakta tedavi paketlerinde isteğe bağlı olarak yıllık 5 adet, 10 adet veya bu planların katılım paylı seçeneklerinden uygun olan tercih edilebiliyor.

Ayrıca anlaşmasız kurumlarda Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) katsayısı kapsamında yatarak ve ayakta tedavilerini belirli limitler dahilinde karşılayacak şekilde ürün kapsamımızı genişlettik” diyor.

Gençlere özel TSS var

Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası paketi ise 16-25 yaş arasındaki bireyler için özel olarak hazırlanan uygun fiyatlı bir poliçe. SGK anlaşmalı ve Türkiye Sigorta’nın anlaşmalı ağı içerisinde bulunan 550 sağlık kurumunda geçerli olan bu üründe de yatarak ve ayakta tedaviyi olmak üzere iki ayrı paket bulunuyor. Birinci paket; yatarak tedavi yanında 1 adet ayakta tedavi teminatını kapsarken, ikinci paket yatarak tedavi ve 2 adet ayakta tedavi teminatını kapsıyor.

Ailelere yüzde 10 indirim

Grup ve bireysel poliçelere ait toplam 300.000’e yakın Tamamlayıcı sigortalı müşterileri bulunduğunu açıklayan Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu TSS özelinde şu bilgileri paylaşıyor; “SGK ile anlaşmalı 500’ün üstünde özel hastane ile bizim de anlaşmamız bulunuyor.

Ürünlerde hangi hastanelerin geçerli olduğu Mobil uygulama ve kurumsal internet sayfalarımızda anlık paylaşıyoruz. Hastanesi olan illerde mutlaka biz de direkt provizyon hizmeti sunuyoruz. ,TSS’ye ilk başvurularda 64 yaşa kadar kişileri teminat altına alıyoruz.

Yenilemelerde ise yaş sınırımız bulunmuyor. Ürünlerimizde 18 yaşından küçük çocuklar aile poliçesinde veya sigorta ettirenin ebeveyn olması halinde tek başına da sigortalanabiliyorlar. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda ailelere özel yüzde 10 indirimimiz var. Ek olarak ilk defa sigortalanacak kişiler için de yüzde 15 indirim sağlıyoruz. Peşin ödemelerde ise yüzde 10 indirim uygulanıyor.